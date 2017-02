Auf der E3 2017 wird der Sonntag ein vollgepacktes Info-Event. Da Microsoft angekündigt hat, auch am Sonntag eine Präsentation zu halten, stichelte Bethesda auf Twitter gegen das Xbox-Unternehmen.

Von Jürgen Stöffel |

Bethesda hat immer schon am E3-Sonntag seine Präsentation abgehalten - auch 2017.

Bethesda, die Firma hinter Spiele-Erfolgen wie Fallout 4, Doom und Skyrim, ist seit ihrem ersten E3-Auftritt 2015 immer am Sonntag des Events mit einer großen Präsentation am Start und hat auch für dieses Jahr ein Briefing für diesen Tag angekündigt. Dieses Jahr 2017 wird dieser Sonntag ungewöhnlich voll an neuen Infos, denn auch Microsoft gab bekannt, just am selben Tag ein Briefing abzuhalten. Da letztes Jahr auch EA den Sonntag für sich reserviert hatte, könnte es also am 11. Juni 2017 eng werden.

Bei Bethesda reagierte man darauf mit bissigem Humor. In einem Tweet gab die Firma bekannt, dass man sich von der Imitation seitens Microsofts geschmeichelt fühle.

Sunday before E3 getting busy. Imitation IS the sincerest form of flattery. Bethesda E3 Showcase will still be Sunday pm. Details soon! #BE3 pic.twitter.com/Sm7auKtFDf — Bethesda Softworks (@bethesda) February 16, 2017

Die Firma hinter Windows und Xbox war traditionell eigentlich immer am E3-Montag am Start. An diesem Tag finden für gewöhnlich immer auch die Präsentationen von Ubisoft und Sony - Microsofts Hauptkonkurrenz im Konsolen-Bereich - statt.