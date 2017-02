Das Mittelalter-Actionspiel For Honor steht auf dem ersten Platz der Steam-Verkaufscharts. Der bisherige Spitzenreiter Conan Exiles ist hingegen weit abgestürzt.

Von Andre Linken |

For Honor ist gleich vier Mal in den aktuellen Steam-Verkaufscharts vertreten.

Was viele bereits geahnt hatten, ist mittlerweile eingetreten: Das Mittelalter-Actionspiel For Honor hat sich den Spitzenplatz in den Steam-Verkaufscharts geschnappt.

Die Gold-Edition des Spiels konnte sich auf den dritten Platz schieben, nur Grand Theft Auto 5 konnte die Doppelspitze verhindern. Doch was ist in der Zwischenzeit mit der vorherigen Nummer 1 geschehen? Das Barbaren-MMO Conan Exiles ist weit abgerutscht und aktuell »nur noch« auf den neunten Rang zu finden.

Der Shooter Sniper Elite 4 konnte sein Debüt in den Steam-Charts auf dem sechsten Rang feiern - direkt vor dem Comeback von Rise of the Tomb Raider.

Die aktuellen Steam-Charts (13. bis 19. Februar 2017)

1. For Honor

2. GTA 5

3. For Honor Gold-Edition

4. H1Z1: King of the Kill

5. For Honor Deluxe-Edition

6. Sniper Elite 4

7. Rise of the Tomb Raider

8. For Honor Season-Pass

9. Conan Exiles

10. Counter-Strike: Global Offensive

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Verkaufszahlen der vergangenen Woche. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert.

