Bethesda Game Studios arbeitet eigenen Aussagen zufolge derzeit an sieben Projekten. Abgesehen von Fallout 4 VR und The Elder Scrolls 5: Skyrim für die Nintendo Switch sind sie noch unbekannt. Zwei davon sollen ziemlich groß werden.

Von Andre Linken |

Bethesda Game Studios arbeitet derzeit an sieben Spieleprojekten.

Derzeit arbeitet Bethesda Game Studios insgesamt an sieben Spieleprojekten. Das hat Todd Howard jetzt gegenüber dem Magazin IGN offiziell bestätigt.

Bei zwei dieser Projekte handelt es sich um Fallout 4 VR sowie die Portierung des Rollenspiels The Elder Scrolls 5: Skyrim für die Nintendo Switch. Bleiben demnach noch fünf noch unbekannte Spiele. Bei einem davon handelt es sich um einen Mobile-Titel, der Howards Aussagen zufolge in die erfolgreichen Fußstapfen von Fallout Shelter treten soll.

Mammutprojekte im Stil von Fallout 4

Zudem ist es schon seit einiger Zeit kein Geheimnis mehr, dass bereits konzeptionell an The Elder Scrolls 6 gearbeitet wird. Das Rollenspiel befindet sich jedoch noch immer in einem relativ frühen Stadium und dürfte in naher Zukunft nicht auf den Markt kommen.

Woran Bethesda zusätzlich arbeitet, haben weder Howard noch die daran beteiligten Teams verraten. Allerdings bestätigte Howard nochmals, dass zwei der Geheimprojekte mindestens so groß wie Fallout 4 oder Skyrim sein werden - wenn nicht sogar größer.

Neuigkeiten bei der E3?

Zudem erklärte er, dass diese beiden Projekte zwar etwas anders seien, von den Leuten jedoch noch immer mit Bethesda in Verbindung gebracht werden könnten - was auch immer damit gemeint ist.

Möglicherweise sind wir nach der diesjährigen E3 in Los Angeles bereits etwas schlauer. Bethesda veranstaltet dann eine große Präsentation, bei der sicherlich auch einige (neue) Spiele zu sehen sein werden.