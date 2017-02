Wir haben die wichtigen Spieleveröffentlichungen der aktuellen Woche zusammengefasst: Diese PC-Games erscheinen vom 20. bis zum 26. Februar 2017.

Von Stefan Köhler |

Der größte PC-Release der Woche: Halo Wars 2, ein Echtzeitstrategiespiel von Microsoft.

Nach dem Early-Access-Start für Käufer der Ultimate Edition von Halo Wars 2 geht es diesen Dienstag für alle anderen Käufer los. Das Echtzeitstrategiespiel ist Teil von Microsofts Play-Anywhere-Programm und erscheint für PC und Xbox One, Digitalkäufer erhalten das Spiel für beide Plattformen.

Nicht von einem Publisher-Schwergewicht, sondern von einem deutschen Ein-Mann-Entwickler: Beyond Enemy Lines, ein geistiger Nachfolger des Sandbox-Shooters Project IGI.

Passend zu Beyond Enemy Lines erscheinen diese Woche in erster Linie spannende und kuriose Indie-Produktionen via Steam: Egal ob Echtzeitstrategie in Form von Northgard, die Notruf-Sim 911 Operator, das Textadventure Open Sorcery, oder das experimentelle Projekt A Trip to Yugoslavia. Ein Klick auf die unbekannten Namen in unserer Releaseliste lohnen sich gerade diese Woche.

Montag, 20. Februar

Dienstag, 21. Februar

Mittwoch, 22. Februar

Donnerstag, 23. Februar

Freitag, 24. Februar