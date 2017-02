Square Enix und das neu gegründete Studio Istolia haben mit Project Prelude Rune ein neues Rollenspiel angekündigt. Dahinter steckt der Produzent der Tales-Serie Hideo Baba. Allzu viele Details sind bisher allerdings nicht bekannt.

Von Andre Linken |

Project Prelude Rune ist das neue Rollenspiel vom Tales-Produzenten Hideo Baba.

Der Publisher Square Enix hatte bereits vor einiger Zeit die Vorstellung eines neuen Spiels angedeutet. Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Es handelt sich dabei um das Rollenspiel Project Prelude Rune.

Allzu viele Details sind bisher allerdings noch nicht bekannt, da sich die Entwicklung noch in einem relativ frühen Stadium zu befinden scheint. Dem ersten Bildmaterial zufolge spielen aber wohl Drachen eine große Rolle. Details zur Story sind ebenso wenig bekannt wie ein Release-Termin oder die anvisierten Plattformen des Spiels.

Hinter der Entwicklung steckt das neu gegründete Studio Istolia, das von Hideo Baba geleitet wird. Baba war zuvor unter anderem als Produzent der Rollenspielserie Tales (Tales of Berseria, Tales of Symphonia etc.) bekannt. Das Studio befindet sich noch in der Wachstumsphase und sucht derzeit zahlreiche neue Mitarbeiter.