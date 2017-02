Das neue »Humble Civilization Bundle« umfasst mehrere Spiele der gleichnamigen Strategiespiel-Serie. Das Grundpaket mit zwei Ablegern ist bereits für einen Dollar zu haben.

Von Andre Linken |

Das neue Humble Bundle dreht sich um die Strategiespiel-Serie Civilization.

Ab sofort steht ein neues Spielepaket im Humble Store zum Kauf bereit. Diesmal dreht sich dabei alles um die berühmte Strategiespiel-Serie Civilization von Sid Meier.

Für gerade mal einen Dollar erhalten Sie die beiden Ableger Civilization 3 sowie Civilization 4. Wer bereit ist, den aktuellen Durchschnittspreis in Höhe von 8,01 Dollar zu bezahlen, bekommt nochmals vier Produkte oben drauf. Dazu zählen unter anderem Civilization 5 sowie mehrere DLCs.

Ab 15 Dollar kommen Civilization: Beyond Earth samt Add-On und Map-Pack hinzu.

Spielen und Gutes tun

Käufer des Humble Bundles können selbst entscheiden, wie viel sie bezahlen möchten - von einem Cent bis tausend Euro und mehr ist alles möglich. Außerdem kann man auf der Seite angeben, wie der Kaufpreis aufgeteilt werden soll. Einen Teil erhält der Publisher 2K Games, ein Teil geht an das Unternehmen Humble Inc., dass die Aktionen organisiert und der dritte Teil geht an gemeinnützige Stiftungen.

Inhalt des »Firaxis Civilization Bundle«