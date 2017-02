Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Horizon: Zero Dawn im Community-Stream - Vor allen anderen Robo-Dinos jagen!

Am 28. Februar wollen wir mit drei Fans Horizon: Zero Dawn zocken und streamen. Wer schon vor Release des Spiels mit Aloy losziehen will, kann sich bis zum 24. Februar bewerben – und mit etwas Glück das Spiel gewinnen!

Von Jochen Redinger |