Mit dem aktuellen Beta-Update möchte Valve die Auffindbarkeit von guten Einstellungen für den Steam Controller verbessern.

Valve veröffentlicht die Patchnotes für das aktuelle Update des Steam Beta-Clients. In erster Linie betrifft der Patch die Möglichkeiten und Usability bei der Verwendung von Gamepads und dem offiziellen Steam Controller.

Steam erlaubt das Erstellen von eigenen Profilen und Konfigurationen für die Belegung der Tasten des Gamepads. Diese können dann auch pro Spiel der Community auf der Plattform angeboten werden, damit nicht jeder nach der idealen Einstellung suchen muss. Nicht alle dieser User-generierten Konfigurationsdateien sind aber der Erfahrung nach wirklich brauchbar.

Mit der Erweiterung der Konfigurationen für Xbox- und PS4-Controller ist die Liste an möglichen Einstellungsdateien inzwischen sehr unübersichtlich. Aus diesem Grund wird im Beta-Client nun ein neues Abstimmungs- und Sortier-System getestet, um die »besten« Konfigurationen pro Spiel einfacher und auf den ersten Blick auffindbar zu machen. Die Anzeige basiert auf den meistgenutzten Profilen in einem Zeitraum von 30 Tagen. Die Benutzer können diese Sortierung auch nach Beliebtheit via Votes wechseln.

Das Update steht allen Steam-User zur Verfügung, die den Beta-Branch in den Einstellungen aktiviert haben.

Library

Fix sort order for games that start with punctuation or Unicode characters.

Steam Controller

Added voting for controller configurations. Initial vote numbers are seeded via the previous sorting method, however the vote counts will be reset when voting feature leaves Beta.

Configurations are now sorted based on a rolling 30 day window of usage. The most used configurations by playtime over the last thirty days will be shown at the top.

Configurations can optionally be sorted by votes instead of recent usage.

Fix for special characters in Steam Configuration Links for non-Steam games.

Fix for crash when changing filter type for controller configurations.

Fixed Link configuration title updating after it's loaded

Fix for showing (Username) when previewing a configuration with multiple controllers attached.