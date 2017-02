Den neuen GameStar-Podcast gibt es nun auch auf iTunes zu hören. Die Pilotfolge diskutiert übertriebene Entwicklerversprechen und ist bereits online, neue Folgen gibt es jeden Samstag.

Von Maurice Weber |

Die erste Podcast-Folge mit Micha, Dimi und Maurice gibt es jetzt auf Itunes. In künftigen Folgen werden auch mal andere Redakteure reinschauen.

Artikel sind Ihnen viel zu tonlos und trist? Videos einfach viel zu kurz, um ein Thema in aller gebührenden Tiefe zu diskutieren? Dann hören Sie doch mal in den neuen GameStar-Podcast rein - jetzt auch auf iTtunes! Darin spricht die Redaktion jeden Samstag über Spielethemen, die sie bewegen. In der Pilotfolge: Warum versprechen Entwickler eigentlich so oft mehr, als sie halten können?

Der GameStar-Podcast auf iTunes

Unser Podcast erscheint wöchentlich hier auf GameStar.de/podcast und iTunes, immer Samstags um 14 Uhr. Er dreht sich nicht um tagesaktuelle News, sondern um Hintergrundthemen, die uns faszinieren und nach Diskussion verlangen.

Ein Teil des Podcasts gehört zu unserem GameStar-Plus-Angebot: Nach den ersten beiden wird jede zweite Folge exklusiv für Plus-Nutzer verfügbar sein, die andere Hälfte bleibt für alle kostenlos.

Unsere Philosophie: Warum wir den Podcast machen, wie er erscheint

Falls Ihnen die erste Folge gefallen hat: Sagen Sie's uns! Wir freuen uns immer über Feedback und natürlich auch jede positive Bewertung auf iTunes. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben, ebenfalls immer gerne her damit!