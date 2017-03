Lucasfilm hat die Hobby-Entwickler von Went2Play darum gebeten, sowohl die Entwicklung als auch den Vertrieb der inoffiziellen Special Edition des Adventures Indiana Jones and the Fate of Atlantis einzustellen. Allerdings gibt das Fan-Team noch nicht gänzlich auf.

Von Andre Linken |

Lucasfilm hat die Fan-Entwicklung der Special Edition von Indiana Jones and the Fate of Atlantis stoppen lassen.

Die inoffizielle Special Edition des Adventure-Klassikers Indiana Jones and the Fate of Atlantis können wir wohl abschreiben.

Wie die Hobby-Entwickler von Went2Play auf ihrer offiziellen Facebookseite bekannt gegeben haben, mussten sie die Arbeiten an dem Projekt auf Drängen von Lucasfilm einstellen. Demnach hatte sich vor kurzem ein Lucasfilm-Mitarbeiter bei ihnen gemeldet und freundlich darum gebeten, sowohl die Entwicklung als auch den Vertrieb der Special Edition von Indiana Jones and the Fate of Atlantis abzubrechen. Derzeit habe das Unternehmen keine Pläne, die offizielle Lizenz mit externen Firmen zu teilen.

Das Ende des Fan-Adventures?

Allerdings steckt das Team von Went2Play den Kopf jetzt nicht in den Sand - im Gegenteil. Stattdessen wollen sie das Projekt in veränderter Form am Leben halten. Entsprechende Konzepte sowie Ideenpapiere haben sie bereits an Lucasfilm geschickt und warten derzeit auf eine Reaktion.

Doch egal wie das Feedback ausfallen wird, ist das Team dennoch stolz auf die bisher geleistete Arbeit. Die Download-Links für die bereits veröffentlichte Demo des Spiels bleiben noch bis zum 5. März 2017 auf der offiziellen Webseite. Wer also einen genaueren Blick auf das Fanprojekt werfen möchte, sollte sich nicht mehr allzu viel Zeit damit lassen.