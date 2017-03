Sponsored Story

Am 28. Februar haben wir drei Fans zu uns eingeladen, um gemeinsam mit unserem Tester Tobi Horizon: Zero Dawn zu zocken und anschließend im Twitch-Stream ihre Eindrücke zu schildern. Unsere Highlights gibt's im Video.

Die Redaktion besuchen, Horizon: Zero Dawn zocken, gemeinsam mit Tester Tobi über das Spiel streamen und dann ein Exemplar mit nach Hause nehmen: das war die Aussicht auf unser Community-Event zu Horizon, mit der wir am 22. Februar gelockt haben. Vorher mussten allerdings noch ein paar Fragen zu unserem Testvideo gemeistert werden.

Geschafft haben's am Ende Peter, Nils und Max, die nach einer kleinen Redaktionsführung direkt loszocken konnten. Gemeinsam mit Tobias Veltin, unserem Tester von Horizon, hatten die drei zwei Stunden Zeit, um das Spiel von Anfang an zu spielen und auszuprobieren.

Livestream aus der Redaktion

Anschließend ging's ab 16:00 Uhr in den Livestream auf Twitch, in dem unsere Gäste gemeinsam mit Tobi und seinem Endgame-Spielstand noch mal ein Stück tiefer in Horizon eintauchen und gleichzeitig ihre bisherigen Eindrücke schildern konnten - die Fragen der Community aus dem Chat beantwortete Tobi nebenbei ebenfalls.

Zum Abschluss des Tages durfte jeder unserer drei Fans eine exklusive Special Edition des Spiels einpacken, um daheim weiter die Welt von Horizon zu erkunden.

