Wir haben die wichtigen Spieleveröffentlichungen der aktuellen Woche zusammengefasst: Diese PC-Games erscheinen vom 06. bis 12. März 2017.

Von Stefan Köhler |

Ghost Recon: Wildlands soll Koop-Fans begeistern.

Diese Woche legt Ubisoft für Koop-Freunde nach: Ghost Recon: Wildlands entführt bis zu vier Spieler in ein wunderschön gestaltetes Bolivien, das von einem Drogenkartell unterjocht wird. Die Ghosts sollen's richten, die bolivianische Regierung ist wenig begeistert.

Fun Fact: Ubisofts South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe taucht für diese Woche ebenfalls in Steams Releaseliste auf, der angepeilte Release-Termin wurde offensichtlich nicht vollständig aus der Datenbank entfernt. Nach mehreren Verschiebungen gibt Ubisoft nur noch das kommende Geschäftsjahr als Launch-Termin an, das zweite South-Park-Rollenspiel könnte damit sogar erst 2018 erscheinen.

Ohne Kontroverse und weitere Verschiebungen kommt LEGO Worlds mit unbeschwerter Klötzchengrafik daher: Das lange überfällige LEGO-Minecraft verlässt endlich die Early-Access-Phase. Wer lieber neuen Nachschub für schon gekaufte Spiele möchte, darf sich auf die DLCs Beyond the Walls für Homefront: The Revolution und Monks and Mystics für Crusader Kings 2 freuen.

Das letztgenannte Strategiespiel von Paradox ist mittlerweile bei DLCs im Wert von über 250 Euro angekommen. Paradox zweites Strategiestandbein Europa Universalis 4 dürfte die Marke mit dem kommenden DLC Mandate of Heaven ebenfalls überschreiten.

Montag, 06. März

Dienstag, 07. März

Mittwoch, 08. März

Donnerstag, 09. März

Freitag, 10. März

Neu für Konsolen: Diese Spiele erscheinen für PS4, Xbox und Nintendo-Systeme