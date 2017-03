Mit Bogus Detour ist ein neues »Serious Sam«-Spiel in Arbeit. Der Top-Down-Koop-Shooter des schwedischen Indie-Studios Crackshell soll bald erscheinen.

Von Michael Herold |

In Bogus Detour kann Serious Sam endlich wieder Monster erledigen.

Das schwedische Indie-Entwicklerstudio Crackshell (Hammerwatch) arbeitet am 2D-Shooter Serious Sam's Bogus Detour. Zurzeit befindet sich das Koop-Top-Down-Spiel in einer geschlossenen Beta-Phase. Laut den Entwicklern ist das Spiel aber »fast fertig«, sodass sie es bald veröffentlichen können.

In Videos auf ihrem Youtube-Kanal haben Crackshell bereits Gameplay-Szenen veröffentlicht. Darin ist zu erkennen, dass Bogus Detour genau wie die alten »Serious Sam«-Titel voller Action und dicken Knarren steckt. Im Spiel soll es eine Einzelspieler-Kampagne, einen Koop-Modus, PvP-Death-Matches und einen Survival-Modus geben.

Die Story des Spiels soll wie in Serious Sam: The First Encounter in Ägypten spielen. Zudem soll Bogus Detour Mod-Support bieten, sodass sich Spieler eigene Level bauen dürfen. Laut der IndieDB-Seite des Spiels wird der Shooter für PC erscheinen, auf Steam ist er aber noch nicht zu finden.