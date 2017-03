Unter dem Namen Hello Labs fördert Hello Games ab sofort Spiele-Projekte, die auf prozedural generierte Inhalte setzen.

Von Tobias Ritter |

Als Spielentwickler wurde Hello Games einst hochgelobt und ließ dann nach dem Release des insgesamt enttäuschenden No Man's Sky reichlich Federn. Dennoch möchte das Unternehmen seine Erfahrungen nun an andere Entwicklerteams weitergeben - und gleichzeitig finanzielle Unterstützung anbieten.

Unter dem Namen Hello Labs hat das Unternehmen eine neue Abteilung ausgegründet, die allen mit prozeduraler Spielentwicklung beschäftigten Entwicklerstudios Hilfe anbietet. Prozedurale Inhalte sind ein Kernelement von No Man's Sky - nur so war es dem vergleichsweise kleinen Indie-Entwickler möglich, das riesige Universum des Spiels mit seinen unzähligen Planeten zu erschaffen.

Bereits ein Projekt in Arbeit

Erste Früchte trägt die Initiative bereits - laut dem Studio-Chef Sean Murray befindet sich schon ein erstes Spiel in Arbeit. Insgesamt möchte man mehrere Projekte dieser Art unterstützen. Allzu tiefgreifend ist das Ganze aber noch nicht - Murray selbst bezeichnet Hello Labs als eher »zurückhaltend« und maßvoll.

Offenbar geht es also nur um kleinere finanzielle Förderungen und möglicherweise ein wenig Know-How-Unterstützung. »Reinreden« möchte man den Entwicklern also offensichtlich nicht. Allerdings werden auch grundsätzlich nur Projekte gefördert, die in die Unternehmens-Philosophie passen. Murray nennt prozedurale Generierung, experimentelle Spiele und Spiele-Forschung als Beispiele.

Weitere Details zu Hello Labs sollen demnächst folgen.

