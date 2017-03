Sony hat bekannt gegeben, dass das Angebot des Streaming-Diensts Playstation Now schon bald um PlayStation-4-Spiele erweitert wird. Dann könnten solche Titel wie Uncharted 4 oder Nioh verfügbar sein.

Von Andre Linken |

Dank PlayStation Now sind bald auch PS4-Spiele auf dem PC verfügbar. In Deutschland gibt es den Service allerdings noch nicht.

Wie Sony jetzt im offiziellen Blog bekannt gegeben hat, wird das Angebot des hauseigenen Streaming-Dienstes PlayStation Now noch im Verlauf dieses Jahres um PlayStation-4-Spiele erweitert. Bislang stehen lediglich PS2 und PS3-Titel wie Red Dead Redemption zur Verfügung. Innerhalb der nächsten Wochen soll zunächst eine Testphase im privaten Rahmen stattfinden, bevor dann die Vorbereitung für den öffentlichen Start beginnen. Ein konkreter Termin steht bisher allerdings noch nicht fest.

So toll diese Nachricht prinzipiell ist: Deutsche Spieler schauen zunächst noch in die Röhre, da PlayStation Now hier zu Lande abgesehen von einigen Beta-Tests noch nicht offiziell verfügbar ist. Einige europäische Nachbarn wie zum Beispiel die Niederlande oder Belgien sind da schon einen Schritt weiter.

Was genau ist PlayStation Now?

Playstation Now oder PS Now ist ein Abo-Service im Stil von Netflix und Co. - nur eben mit Spielen. Auf Basis einer Abo-Gebühr können Spieler auf einen Katalog von PS3-Spielen zugreifen und sie über die Cloud-Technologie von den Servern von Sony streamen - und bald eben auch mit PS4-Titeln.

