Mehr Orks, mehr Mordor! Für unsere Titelstory haben wir uns Mittelerde: Schatten des Krieges bei den Entwicklern in Seattle angesehen.

Von Markus Schwerdtel |

Die neue GameStar, ab dem 22.3. im Handel.

Titelstory

Mittelerde: Schatten des Krieges

Mordor ist groß und Sauron richtig böse - kein Wunder, dass wir in Mittelerde: Mordors Schatten die wilden Horden nicht komplett vernichten konnten. Im Nachfolger Schatten des Krieges gibt es noch mehr Rollenspiel-Elemente, noch mehr Freiheit und natürlich noch mehr Orks. Wir waren bei den Entwicklern in Seattle und haben uns das Spiel genau angeschaut.

XXL-Poster

Riesenposter mit Motiven aus Warhammer 40K: Dawn of War 3 und Kingdom Come: Deliverance

Gratis-Vollversionen: Assassin's Creed 3 und Arcania: Fall of Setarrif

Das Amerika des 18. Jahrhunderts ist der Schauplatz des dritten Assassin's Creed-Abenteuers. Mitten im Unabhängigkeitskrieg kämpfen wir in Assassin's Creed 3 erneut im Konflikt zwischen Assassinen und Templern und treffen dabei historische Persönlichkeiten wie George Washington. Ein Highlight sind die Fahrten zwischen den Kolonien auf großen Segelschiffen.

Die Stand-Alone-Erweiterung Fall of Setarrif zu Arcania: Gothic 4 setzt direkt nach dem Ende des Hauptspiels an und führt uns in die abgeschottete Stadt Setariff, wo ein Dämon für Chaos und Verwüstung sorgt. Dank der Möglichkeit andere Charaktere zu steuern erleben wir die Geschichte aus mehreren Perspektiven.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Vorabtest: Dawn of War 3

Wir haben Warhammer 40K: Dawn of War 3 ausführlich gespielt und verraten Ihnen mehr zu Elite-Einheiten, Spezialfähigkeiten und dem neuen Heldenfokus des Echtzeit-Strategiespiels.

Der Gamestop-Skandal

Zwingt der weltweit erfolgreiche Spielehändler seine Mitarbeiter zu unsauberen Praktiken? Was genau ist der »Circle of Life«? In unserem großen Report packen ehemalige Mitarbeiter und Manager aus und erzählen aus dem Innern des Spieleriesen.

AMD Ryzen im Test

Nach Jahren der Intel-Dominanz schickt AMD mit Ryzen einen ernstzunehmenden Konkurrenten ins Feld. Was taugt der neue Prozessor für Spieler? Unsere Hardware-Spezialisten finden es heraus.

Ghost Recon: Wildlands

Hat Ubisoft mit Ghost Recon: Wildlands den ultimativen Baller-Spielplatz gebaut? Wir sind mit unserem GameStar-Squad ins virtuelle Bolivien gereist und haben dem Santa Blanca-Drogenkartell eingeheizt. Und eine Testwertung mit nach Hause gebracht.