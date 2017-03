Der Entwickler Impeller Studios nimmt einen zweiten Anlauf, um das Weltraumspiel Starfighter Inc.via Kickstarter zu finanzieren. Diesmal will das Team »nur« 150.000 Dollar sammeln, hat aber deutlich mehr vorzuweisen.

Von Andre Linken |

Das Weltraumspiel Starfighter Inc. soll auf Kickstarter eine zweite Chance erhalten.

Der Entwickler Impeller Studios will es nochmal wissen und hat eine weitere Kickstarter-Aktion für das Weltraumspiel Starfighter Inc. ins Leben gerufen.

Bereits im Mai 2015 hatte das Team versucht, via Kickstarter 250.000 Dollar aufzutreiben, um die Arbeiten an Starfighter Inc. abschließen zu können. Allerdings war die Crowdfunding-Kampagne wenig später gescheitert - mit 90 Prozent der veranschlagten Summe.

Beim zweiten Versuch soll es klappen

Allerdings haben die Entwickler damals nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Stattdessen haben sie weiter an dem Spiel gearbeitet und starten jetzt einen zweiten Versuch - und haben dabei deutlich mehr vorzuweisen. Die aktuelle Version von Starfighter Inc. sieht deutlich besser aus und könnte somit eventuell mehr Interessenten anlocken.

Außerdem hat Impeller Studios das Kickstarter-Ziel etwas runtergeschraubt: Bei der aktuellen Aktion sollen »nur« noch 150.000 Dollar zusammenkommen. Wenn alles nach Plan verläuft, ist der Release von Starfighter Inc. für den April 2018 geplant. Ein neues Video finden Sie unterhalb dieser Meldung.

Was ist Starfighter Inc.?

Bei Starfighter Inc. handelt es sich um einen teambasierten Hardcore-PvP-Multiplayer-Space-Shooter im Stile von X-Wing vs. Tie-Fighter. Einer der Mitgründer der verantwortlichen Spieleschmiede Impeller Studios, David Wessman, arbeitete früher für LucasArts an der X-Wing-Reihe mit. Das Spiel baut auf PvP-Mehrspieler-Erfahrung, dedizierte Servern und Multiplayer-Gefechte zwischen zahlreichen Spielern.