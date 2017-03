Die Terminator-Reihe ist ein Beispiel für die »technologischer Singularität« als Fiktion. Schon bald könnte aus der intellektuellen Überlegenheit künstlicher Intelligenz jedoch Realität werden.

Unter dem Begriff der »technologischen Singularität« versteht man gemeinhin die in naher Zukunft zu erwartende explosionsartige Vermehrung der künstlichen Intelligenz. Der Grundgedanke: Übertrifft eine ultraintelligente Maschine erst einmal die intellektuellen Kapazitäten eines jeden Menschen, wäre sie dazu in der Lage, noch bessere Maschinen zu bauen. Mit aktuell nicht absehbaren Konsequenzen für die Menschheit.

Experten erwarten das Eintreten dieses technologischen Wendepunktes basierend auf der bisherigen rasanten Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz für irgendwann zwischen 2035 und 2045.

Neben Wissenschaftlern und Forschern befasst sich aktuell auch die US-Navy mit dieser Problematik. Mit Hilfe eines sogenannten »Massive Multiplayer Online Wargame Leveraging the Internet« (MMOWGLI) sucht die Kriegsmarine der Vereinigten Staaten von Amerika aktuell nach Ideen, wie sie mit dem Post-Singularitäts-Zeitalter umgehen soll.

Das browserbasierte Online-Spiel läuft eine Woche lang und ruft alle interessierten Teilnehmer dazu auf, Ideen für den Umgang mit der technologischen Singularität zu sammeln und zu diskutieren.

Die Technologie ist mittlerweile soweit fortgeschritten, dass wir die Singularität am Horizont sehen können. Was wir aber nicht sehen können ist, was hinter diesem Horizont auf uns wartet. Und das ist der Punkt, an dem wir die Hilfe der Spieler brauchen.