Wir haben die wichtigen Spieleveröffentlichungen der aktuellen Woche zusammengefasst: Diese PC-Games erscheinen vom 10. bis 14. April 2017.

Von Stefan Köhler |

Yooka-Laylee könnte ein Rare-Klassiker für das N64 sein, ist aber ein absolut neues Jump&Run.

Welches Jahr haben wir? 2017? Die Neuveröffentlichungen der Woche sorgen eher für einen Flashback in die Vergangenheit. Sei es die Rückkehr des Rollenspiel-Klassikers Planescape: Torment als Enhanced Edition oder die Erinnerung an frühe 3D-Jump&Runs dank Yooka-Laylee. Würde Full Throttle Remastered von LucasArts nicht erst nächste Woche erscheinen, wäre die Retro-Woche perfekt.

Wer lieber etwas Modernes möchte, schaut sich das Sci-Fi-Erkundungsspiel The Signal From Tölva an. Und für Fans von Blödeleien gibt es mit dem Ultimate Epic Battle Simulator ebenfalls Nachschub.

Montag, 10. April

Dienstag, 11. April

Mittwoch, 12. April

Donnerstag, 13. April

Freitag, 14. April

Neu für Konsolen: Releases für Xbox, PS4 und Nintendo-Systeme