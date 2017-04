In der neuen GameStar unterziehen wir Prey einem Vorabtest, zeitreisen mit Ihnen in die DDR und finden heraus, dass AMDs neue CPU doch mehr kann als angenommen.

Von GameStar Redaktion |

Die neue GameStar ist ab dem 19. April im Handel.

Titelstory

Prey - Der Shooter, der zum Glück keiner ist

Ein Shooter, in dem nur ganz wenig geschossen wird? Im exklusiven Vorabtest zu Prey entdecken wir so viel Bioshock, so viel Half-Life - und doch erfrischend wenig von beidem. Denn Bethesdas neuer Action-Hit bedient streng genommen ein anderes Genre.

XXL-Poster

Riesenposter mit Motiven aus Prey und The Elder Scrolls Online: Morrowind.

Gratis-Vollversion: Valhalla Hills

Wikingerhelden wollen bekanntlich nur eines: nach Walhalla. Was aber, wenn Odin höchstselbst die Pforten dahin dichtgemacht hat? Dann sucht man sich eben einen anderen Weg. Fans von Die Siedler und Cultures kommen im beschaulichen Oldschool-Aufbauspiel Valhalla Hills von Funatics voll auf ihre Kosten.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Computerspiele in der DDR Wussten Sie, dass im Ostberliner Palast der Republik, dem Prestigebau der SED, 40 Arcade-Automaten standen? Unser großer Report zeigt auf, dass im Arbeiter- und Bauernstaat wesentlich unbeschwerter gespielt wurde, als wir uns das unter der damaligen BPjS-Fuchtel hätten träumen lassen.

Thimbleweed Park Das neue Spiel von Ron Gilbert platzt vor nostalgischen Anspielungen aus allen Nähten. Aber ist Thimbleweed Park auch mehr als nur eine Zeitreise in alte Adventure-Zeiten?

Making of Maniac Mansion Wo wir gerade von alten Adventures sprechen: In unserem Making of Maniac Mansion steigen wir mit Ihnen in die Zeitmaschine und reisen 30 Jahre in die Vergangenheit, um Ron Gilbert, Gary Winnick und David Fox über die Schulter zu schauen, wie sie eine verrückte Villa in ein stilbildendes Spiel verwandeln.

AMD Ryzen R7 1800X im Nachtest Ein veränderter Testparcours enthüllt: AMDs neuer Prozessor kann doch deutlich mehr als ursprünglich angenommen. Er kommt sogar fast an Intels Core i7 6700K heran!