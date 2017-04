Bei der MCM Comic Con Hannover 2017 werden zahlreiche TV- und YouTube-Stars einen Auftritt feiern. Mittlerweile wurde die Gästeliste unter anderem um Daniela Ruah und Eric Christian Olsen (Navy CIS: L.A.) sowie TomSka erweitert.

Die Gästeliste der MCM Comic Con Hannover wächst mit weiteren TV- und YouTube-Stars.

Wie der Veranstalter jetzt offiziell bekannt gegeben hat, werden unter anderem die beiden Schauspieler Daniela Ruah und Eric Christian Olsen in Hannover zu Gast sein. Die Beiden sind vor allem durch sein Mitwirken in der TV-Serie »Navy CIS: Los Angeles« bekannt. Dort sind sie in den Rollen von Kensi Blye und Marty Deeks zu sehen.

Des Weiteren wird Sean Maher einen Auftritt bei der MCM Comic Con haben. Er ist als Dr. Simon Tam aus der Science-Fiction-Serie »Firefly« bekannt und folgt somit seiner Kollegin Summer Glau (River Tam), die ebenfalls in Hannover zu Gast sein wird.

Der britische Schauspieler Scott Adkins steht ebenfalls auf der Liste. Er feierte erst kürzlich einen großen Erfolg als Lucian in der Marvel-Verfilmung von »Doctor Strange«.

YouTube-Prominenz mit an Bord

Außerdem wird der YouTube-Star Tom »TomSka« Ridgewell die MCM Comic Con Hannover besuchen und folgt seinem Internetkollegen Rewinside. Auch die Cosplay-Künstlerin Cyehra alias Katharina Kastian wird bei dem Event zu Gast sein.

Die MCM Comic Con Hannover findet vom 20. bis zum 21. Mai 2017 statt.