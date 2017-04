In Pokémon Go gibt es zu Ostern das Ei-Festival. Eine Woche lang erwarten uns Erfahrungs-Boni und besondere Eier.

Von Michael Herold |

Pokémon Go feiert Ostern und den Frühlingsanfang.

In Pokémon Go ist das Ei-Festival gestartet: Eine Woche lang, also bis zum 20. April, erwarten uns dabei haufenweise Boni, mit denen wir unser Trainer-Level im Handumdrehen steigern können. Außerdem stecken während des Oster-Events besondere Pokémon in 2-Kilometer-Eiern.

Die folgenden Sonder-Aktionen erwarten uns im Laufe des Ei-Festivals:

Für jedes ausgebrütete Ei erhalten Trainer mehr Bonbons als gewöhnlich.

In den 2-Kilometer-Eiern stecken neue Pokémon, die normalerweise nicht aus den kleinen Eiern schlüpfen würden. Doch

Jede Handlung liefert während dem Event doppelte Erfahrung .

Glücks-Eier kosten im In-Game-Shop nur die Hälfte. Das heißt, dass Spieler dank doppelter Erfahrung und Glücks-Eiern vierfache EP sammeln können.

