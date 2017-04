Die Kickstarter-Aktion für das Weltraumspiel Starfighter Inc. ist mittlerweile abgeschlossen - und zwar mit Erfolg. Anstatt der veranschlagten 150.000 sind letztendlich sogar etwas über 170.000 Dollar zusammengekommen.

Von Andre Linken |

Die Kickstarter-Aktion für Starfighter Inc. war im zweiten Anlauf erfolgreich.

Aller guten Dinge sind zwei: Im wiederholten Anlauf war die Kickstarter-Aktion für das Weltraumspiel Starfighter Inc. erfolgreich - und sogar etwas mehr als nur das.

Anstatt der ursprünglich veranschlagten 150.000 sind letztendlich sogar 170.105 Dollar zusammengekommen. Somit dürfte der abschließenden Entwicklung von Starfighter Inc. sowie dem Release im April 2018 eigentlich nichts mehr im Wege stehen.

Mehrere Stretch Goals erreicht

Außerdem hat das Crowdfunding gleich mehrere Zusatzziele (Strech Goals) freigeschaltet. Demnach dürfen sich die Spieler unter anderem über alternative Skins für den Piloten sowie die Raumschiffe freuen. Des Weiteren wird es nach einer zuvor geschalteten Abstimmung auch eine neue Waffe geben.

Was ist Starfighter Inc.?

Bei Starfighter Inc. handelt es sich um einen teambasierten Hardcore-PvP-Multiplayer-Space-Shooter im Stile von X-Wing vs. Tie-Fighter. Einer der Mitgründer der verantwortlichen Spieleschmiede Impeller Studios, David Wessman, arbeitete früher für LucasArts an der X-Wing-Reihe mit. Das Spiel baut auf PvP-Mehrspieler-Erfahrungen, dedizierte Server und Multiplayer-Gefechte zwischen zahlreichen Spielern.