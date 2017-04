Wir haben die wichtigen Spieleveröffentlichungen der aktuellen Woche zusammengefasst: Diese PC-Games erscheinen vom 17. bis 21. April 2017.

Von Stefan Köhler |

Guardians of the Galaxy: The Telltale Series ist nur eines der Adventures diese Woche.

Wegen der Osterfeiertage einen Tag später präsentieren wir am heutigen Dienstag die Veröffentlichung der Woche. Und die sind erstaunlich adventurelastig, Fans des erzählstarken Genres dürften voll auf ihre Kosten kommen.

Sei es der LucasArts-Flashback mit Full Throttle Remastered, die erste Episode von Guardians of the Galaxy: The Telltale Series, das klassische Adventure Syberia 3 oder der interaktive Krimifilm Late Shift, die Bandbreite an Adventurekost ist umfangreich.

Wer mehr auf Action steht, kriegt ebenfalls Spielenachschub: Fans von Warhammer dürfen sich auf die nächste Auskopplung freuen, das Seeschlachtspiel Man o'War Corsair. Das lange in der Entwicklung befindliche Orcs Must Die! Unchained erscheint ebenfalls und die Definitive Edition von Halo Wars wird nach dem Windows-Store-Release diese Woche erstmals auf Steam angeboten.

Montag, 17. April

Dienstag, 18. April

Mittwoch, 19. April

Donnerstag, 20. April

Freitag, 21. April

Neu für Konsolen: GamePro mit den Releases für Xbox, PS4 und Nintendo-Plattformen