Ein Fan hat seine ganz eigene Interpretation von The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf den PC gebracht - als 2D-Version. Eine spielbare Demo steht bereits zum Download bereit.

Von Tobias Ritter |

Während der Entwicklung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat Nintendo zeitweise auf einen 2D-Prototypen gesetzt, um das grundlegende Konzept des Spiels und das Map-Design zu erarbeiten. Optisch erinnerte das Ganze an das erste The Legend of Zelda für das NES.

Über die Testphase kam diese Version des mittlerweile für Nintendo Switch und Wii U erhältlichen Spiels zwar nicht hinaus. PC-Spieler können jetzt aber etwas spielen, das zumindest extrem ähnlich erscheint: Der 2D-Prototyp diente einem Fan als Inspiration dafür, eine eigene Interpretation von The Legend of Zelda: Breath of the Wild für den PC zu entwickeln. Der Titel: Breath of the NES.

Eine spielbare Demo des Projekts gibt es bereits. Die neueste Testversion verfügt bereits über einen Tag-Nacht-Wechsel, interaktive Spielumgebungen und Gegner, die jenen aus den Zelda-Spielen ziemlich ähnlich sind.

Der Game-Designer Winterdrake bietet die Demo-Version (1.3) seines Zeldas aktuell auf itchi.io zum kostenlosen Download an. Was Nintendo davon hält, ist bisher nicht bekannt.

