Für das Geheimprojekt P7 hat sich der Entwickler Remedy Entertainment mit dem Publisher 505 Games zusammengetan. Es soll sich dabei um ein Actionspiel mit Third-Person-Perspektive handeln.

Es ist schon seit längerer Zeit bekannt, dass der Entwickler Remedy Entertainment (Quantum Break, Alan Wake) an einem geheimen Projekt namens P7 (Project 7) arbeitet. Jetzt gibt es davon ein neues Lebenszeichen - und erste Details.

Wie das Studio auf der offiziellen Webseite bekannt gegeben hat, gibt es hinsichtlich P7 ab sofort eine Zusammenarbeit mit dem Publisher 505 Games. Der wird das Spiel nicht nur für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One auf den Markt bringen, sondern auch 7,75 Millionen Dollar in die Entwicklung des Geheimprojekts investieren.

Was steckt hinter P7?

In der Bekanntmachung sind auch erste - wenn auch sehr kleine - Details zur Art des Spiels enthalten. So handelt es sich laut offizieller Aussage um ein »Cinematic Action Game«, in dem das Geschehen aus der Third-Person-Perspektive zu sehen sein wird.

Des Weiteren soll es die bisher tiefgreifendsten Gameplay-Mechaniken in der Firmengeschichte von Remedy Entertainment geben, wobei das natürlich eine ziemlich vage Aussage ist. Zudem soll die Story eine wichtige Rolle spielen - wie eigentlich immer bei Remedy-Titeln.

Wann das Spiel auf den Markt kommt oder zumindest erstmals zu sehen sein wird, ist bisher allerdings noch immer nicht bekannt.