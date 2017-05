Niantic hat das Update 0.63.1 (Android) beziehungsweise 1.33.1 (iOS) für Pokémon Go veröffentlicht. Unter anderem gibt es Support für eine neue Sprache. Wir haben die Patch Notes.

Das Update 0.63.1 (Android) / 1.33.1 (iOS) für Pokémon Go ist da.

Derzeit veröffentlicht der Entwickler Niantic das Update 0.63.1 (Android) beziehungsweise 1.33.1 (iOS) für Pokémon Go. Die Freischaltung erfolgt in den einzelnen Ländern zu verschiedenen Zeiten, so dass es in manchen Regionen noch zu Wartezeiten kommen kann.

Das Update fügt unter anderem Support für die Sprache »brasilianisches Portugiesisch« ein. Außerdem ist es ab sofort bei den Medaillen leichter zu erkennen, welchen Abstand der Spieler aktuell noch zum nächsten Rang hat. Hier die vollständige Liste der Änderungen:

Patch Notes für Pokémon Go v0.63.1 (Android) /1.33.1 (iOS)

Jetzt mit Sprachunterstützung PT-BR.

Ein Klick auf die Medaille - und der Abstand zur nächsten Stufe erscheint.

