GameStar sucht auf den GermanDevDays 2017 in Frankfurt nach aufstrebenden Indie-Teams aus Deutschland. So können Sie uns Ihr Spiel vorstellen.

Von GameStar Redaktion |

In eigener Sache - GameStar berichtet als Medienpartner von der deutschen Games-Konferenz GermanDevDays 2017 aus Frankfurt. Im Zuge der Veranstaltung sucht GameStar nach Indie-Nachwuchstalenten aus Deutschland.

Webedia und Assemble Entertainment bieten kleinen Studios und Entwicklern die Möglichkeit, ihre Projekte der GameStar-Redaktion zu präsentieren. Unter allen Bewerbern werden fünf Projekte ausgewählt, die ihr Spiel Sandro Odak, Online-Chef der GameStar, vorstellen können. Die besten Projekte erscheinen dann in einem Artikel auf GameStar.de.

»In der Geschichte der GameStar gibt es viele Titel von Weltrang, die als kleines Indie-Projekt begannen und für uns zu riesigen Berichterstattungsthemen wurden. Ich hoffe, auf den GermanDevDays genau solche Geheimtipps zu finden und unsere Kommunikation mit deutschen Studios zu intensivieren,« erklärt Odak.

So können Sie sich bewerben

Bewerben können sich alle Indie-Studios, Studenten- und Nachwuchsteams via E-Mail unter info@germandevdays.com mit einer kurzen Angabe Ihres Projektes (Produkt- und Teaminfo, Screenshots und/oder Videomaterial - bitte per Download- oder Youtube-Link). Jeder der fünf ausgewählten Entwickler hat insgesamt 15 Minuten Zeit, der GameStar ihr Projekt vorzustellen. Anmeldeschluss ist der 15. Mai 2017.

Die GermanDevDays 2017 finden am 23. und 24. Mai 2017 in Frankfurt am Main zum zweiten Mal statt. Die Veranstaltung besteht aus 35 Vorträgen, sieben Podiumsdiskussionen und mehr als 50 Speakern. Für Studierende, Azubis, Lehrkörper und Dozenten ist die Konferenz kostenlos. Tickets für Business- und Privatbesucher kosten 119 Euro (inkl. MwSt).