Der Battle-Royale-Shooter ist derzeit einfach nicht mehr vom Spitzenplatz der Steam-Verkaufscharts wegzudenken. Auch der hartnäckige Shooter-Konkurrent Prey kann daran nichts ändern.

Von Andre Linken |

Bereits ein flüchtiger Blick auf die aktuellen Steam-Verkaufscharts zeigt, dass die Dominanz des Battle-Royale-Shooters Playerunknown's Battleground ungebrochen ist.

Seit zahlreichen Wochen steht das Spiel von dem Entwickler Bluehole Studios auf dem ersten Platz. Daran kann auch der weiterhin sehr hartnäckige Shooter-Konkurrent Prey nichts ändern und muss sich weiter mit dem zweiten Rang begnügen.

Auf den Rängen dahinter ist jedoch einiges in Bewegung geraten: So konnte der Shooter Doom ein Comeback in den Top 10 feiern, während sich das Horrorspiel Outlast 2 verabschieden musste. Auch Ghost Recon: Wildlands ist nicht mehr unter den zehn meistverkauften Spielen zu finden. Das Weltraumspiel Stellaris ist hingegen gleich doppelt vertreten.

Die aktuellen Steam-Verkaufscharts (8. bis 14. Mai 2017)

1. Playerunknown's Battleground

2. Prey

3. Counter-Strike: Global Offensive

4. Doom

5. Dark Souls 3

6. GTA 5

7. H1Z1: King of the Kill

8. Dead Cells

9. Stellaris

10. Stellaris: Utopia

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Verkaufszahlen der vergangenen Woche. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert.

