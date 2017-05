Sponsored Story

Heldinnen erreichen Großes, Heldinnen sind Vorbilder, Heldinnen trotzen dem Schicksal – in der Wootbox im Mai warten starke Frauen wie Wonder Woman, Harley Quinn oder Dolores.

Von Sponsored Story |

Die Wootbox »Heroines« huldigt allen Heldinnen und Powerfrauen.

Superheldin, Verrückte, Kämpferin, Droide, Kopfgeldjägerin… im Mai gibt's in der Wootbox »Heroines« die Tatkraft der berühmtesten Heldinnen zu bestaunen: Die Amazone Wonder Woman, die verrückte Harley Quinn, die schlagkräftige Chun-Li und Dolores, »Host« aus Westworld, wo Revolver das Gesetz regeln. Beim Unboxing der Wootbox zeigt sich jetzt, was genau Abonnenten im Mai erwartet.

Das steckt in der Box vom Mai

Exklusive XXRAY-Figur von Wonder Woman im Wert von 20 Euro

Offizielles Harley-Quinn-Glas im »Bombshell«-Stil im Wert von 10 Euro

Offizielles Artwork aus Street Fighter mit Echtheitszertifikat im Wert von 8 Euro

Wootbox-exklusives T-Shirt mit Dolores und dem Labyrinth im Wert von 20 Euro

Exklusiver Wootbox-Pin im Wert von 4 Euro

Jetzt die Wootbox abonnieren!