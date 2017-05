Sponsored Story

Mit den »Festival Diaries« wirft Rockstar Energy Drink in dieser Festival-Saison einen exklusiven Blick in die Organisation von Rock am Ring und Wireless, außerdem gibt’s Challenges und Battles für die Musik-Fans.

Rockstar Energy Dring & Rock am Ring 2017 - Diese Kombination gehört auch 2017 wieder fest zusammen! Dieses Jahr mit exklusiven Blicken hinter die Kulissen!

Wer keins der begehrten Tickets für den Festival-Klassiker Rock am Ring oder das neue Wireless Festival in Frankfurt ergattern konnte, muss in diesem Sommer trotzdem nicht auf seine Portion Event-Aufregung verzichten: dank der »Rockstar Festival Diaries« von Rockstar Energy Drink können auch die Daheimgebliebenen über Facebook, Instagram und Youtube immer mitverfolgen, was gerade auf den Festivals abgeht! Der offizielle Hashtag für die Tagebücher lautet #rockstarfestivaldiaries.

Das Rockstar Energy Team und die beiden Youtuber Joon Kim und Stephan Gerick werfen für die Fans exklusive Blicke hinter die Kulissen der Festivals, berichten von der Organisation, die für so ein riesiges Event nötig ist, und veranstalten das gesamte Festival über Challenges und Battles.

All diejenigen, die ihr Ticket schon in der Tasche haben, können außerdem in der Rockstar-Villa auf dem Festival-Gelände aufschlagen, wo Energy Drinks, Spray-Tattoos und Fotoshootings warten.

Schnell noch mitspielen und Tickets gewinnen!

Um die Gruppe der Rockstar-Villa-Besucher zu vergrößern, verlosen wir noch bis zum 24. Mai gemeinsam mit Rockstar Energy Drink 4x2 Tickets für Rock am Ring 2017! Teilenehmen ist ganz einfach: einfach unsere Rock-Frage beantworten und dann alle Freunde und Bekannten zum Daumendrücken verdonnern!

Zum Gewinnspiel: Jetzt Tickets für RaR 2017 gewinnen!