In unserer Titelstory gehen wir der Frage auf den Grund, wie Sledgehammer Games aus einem wirklich alten Thema eine neue und ungewohnte Call-of-Duty-Erfahrung machen will.

Die neue GameStar, ab dem 24. Mai im Handel.

Call of Duty: WW2 - Kein Krieg wie jeder andere

Call of Duty: WW2 kehrt zurück zum größten und schrecklichsten Konflikt der Geschichte. Sledgehammer-Boss Michael Condrey stand uns im Interview Rede und Antwort, wie die Entwickler dieses Mal das so heikle wie faszinierende Thema Zweiter Weltkrieg in ein Spiel gießen wollen.

Gratis-Vollversion: Tropico 5 - Game of the Year Edition

In dem Aufbau-Strategiespiel Tropico 5 schlüpfen Sie in die Rolle eines Diktators im Inselstaat Tropico. Diesmal gibt es mehrere Epochen, die von der Kolonialzeit bis zum 21. Jahrhundert reichen. Ältere Häuser bleiben neben moderneren Bauten bestehen. Zudem können Familienmitglieder in Art einer Dynastie einbezogen werden. Neben neuen Herausforderungen und einem erweiterten Wirtschaftssystem gibt es auch Multiplayermodi.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Weltexklusiv: Mount & Blade 2 - Bannerlord

Seit fünf Jahren ist Mount & Blade 2 in der Mache, doch erst jetzt ist es für die Presse spielbar. Und zwar exklusiv für GameStar. Wir sind nach Ankara zu den Entwicklern gereist und verraten Ihnen, ob sich das Warten auf die Mittelalter-Sandbox lohnt.

Die Panzermacher - Die Geschichte von Wargaming

Alles beginnt irgendwie mit den Fehlern in Sid Meier's Civilization. In unserem Report schildern wir, wie aus einem kleinen, weißrussischen Studio Wargaming ein Millionenunternehmen wurde.

Schluss mit der Moralpredigt - Moral in Spielen

Erst kommt das Spielen, dann kommt die … Die Zeiten der Pixelunschuld sind längst vorbei. Spiele konfrontieren uns mit moralischen Dilemmata und ethischen Konflikten und werden dafür - wie etwa die Telltale-Adventures - vielfach gelobt. Aber wie viel Moral steckt wirklich in Spielen?

Core i5 oder Ryzen 5?

AMD bringt Bewegung in den Prozessor-Markt: Der neue Ryzen 5 1600X tritt in der Mittelklasse gegen die etablierte Intel-Konkurrenz in Form des Core i5 7600K an. Wer hat bei den Spiele-Benchmarks die Nase vorn?

In eigener Sache

Seit dieser Ausgabe werden die GameStars in einer neuen Druckerei (LSC Communications Europe) im wunderschönen Krakau in Polen gefertigt. Unsere Cheflayouterin Sigrun Rüb ist nach Krakau gereist, um die ersten Seiten auf einem nun matten Papier zu überprüfen.