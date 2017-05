Die Staffordshire University bietet ab September 2018 einen E-Sports-Kurs an. Vermittelt werden Grundlagen der E-Sport-Kultur, der Community-Verwaltung und des Veranstaltungs-Managements. Außerdem winkt die Teilnahme an einer Auswahlmannschaft.

Von Tobias Ritter |

In England gibt es ab 2018 einen universitären E-Sport-Kurs.

Der E-Sport befindet sich weiter auf dem Vormarsch: Während in China eine komplette »E-Sport-Stadt« in Planung ist und Frankreich rechtliche Rahmenbedingungen für E-Sportler schafft, gibt es in Großbritannien demnächst einen passenden Universitätskurs für E-Sport-Interessierte.

Die Staffordshire University plant ab September 2018 ein Bachelor-Modul, das sich mit dem Thema E-Sport befasst. Vorgesehen ist eine Kombination aus den Bereichen Betriebswirtschaftslehre und Computerspiele.

E-Sport-Kultur steht im Fokus

Die Universität möchte mit der neuen Lehrveranstaltung Fähigkeiten vermitteln, für die es heutzutage insbesondere in der Altersgruppe bis 35 Jahre eine hohe Nachfrage gibt:

Mehr als 73 Prozent derjenigen, die heute im E-Sport-Bereich arbeiten, sind 35 Jahre oder jünger und ihre Fähigkeiten sind gefragter denn je. Die Unternehmen suchen nach Leuten, die gleichermaßen unternehmerisch denken und Computer-Erfahrung vorweisen. In der Industrie entstehen immer neue Jobs.

Der E-Sport-Kurs fokussiert sich unter anderem auf geschäftliche Aspekte, Vermarktung und die Kultur des E-Sports. Behandelt werden Themen wie die Entwicklung von Teams, einer Community und einer Fanbasis sowie das Abhalten von E-Sport-Events.

Alle Studenten werden die Gelegenheit haben, eine E-Sport-Arena zu besuchen. Außerdem bieten wie einige aufregende Stipendien für kompetitive Spieler an.

Darüber hinaus entscheiden sich die Studenten für eines der kompetitiven E-Sport-Spiele League of Legends, DOTA 2, Hearthstone, Counter-Strike, Overwatch und Super Smash Bros.. Anschließend nehmen sie für die Universitätsauswahlmannschaft an nationalen und internationalen Turnieren teil.

Lehrplan auf drei Jahre ausgelegt

Der E-Sport-Kurs läuft über drei Jahre:

Jahr 1: Einführung in die E-Sport-Kultur und Vermittlung von Details zu Streaming-Techniken und -Layouts. Wirtschaft, kompetitives Gaming, Event-Marketing und die Organisation eines E-Sport-Events sind die Schwerpunkte.

Jahr 2: Weitere Vertiefung im Bereich Event-Management. Es wird das technische Setup vermittelt, das für ein solches Event notwendig ist. Außerdem werden die Themenfelder Public-Relations und Marketing-Maßnahmen behandelt.

Jahr 3: Aufgabe der Studenten wird es sein, ein großes kommerzielles Event von Anfang bis Ende durchzuplanen und zu entwickeln. Außerdem gibt es Lehrveranstaltungen zu den Themen Community-Management und rechtliche Rahmenbedingungen. Abschließend wird ein Business-Plan für eine eigene E-Sport-Firma erstellt.

Zur Auswahl steht die E-Sport-Lehrveranstaltung allen für den bestehenden Game-Studies-Kurs eingeschriebenen Studenten.

