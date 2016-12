Microsoft hat eine Zusammenarbeit mit dem Hersteller Qualcomm angekündigt und wird die normale, komplette Desktop-Version von Windows 10 auf Geräten mit ARM-CPUs von Qualcomm lauffähig machen.

Von Georg Wieselsberger |

Die Windows-10 Emulation für ARM-Prozessoren von Qualcomm funktioniert mit unveränderter Desktop-Software.

Vor einiger Zeit gab es ein Gerücht darüber, dass Microsoft an einem Emulator arbeitet, der es erlaubt, eine 32-Bit-Version von Windows 10 auf einem ARM-Prozessor lauffähig zu machen. Während der WinHEC in China hat Microsoft diese Gerüchte nicht nur bestätigt, sondern diesen Emulator auch gleich vorgeführt. Durch eine Zusammenarbeit mit Qualcomm, deren ARM-SoCs in sehr vielen Smartphones stecken, wird es möglich, normale x86-Programme für Windows auf sehr energieeffizienten mobilen Geräten zu verwenden.

Funktioniert sogar mit Spielen

Es sollen nicht nur einfache Apps funktionieren, sondern auch sehr umfangreiche Programme. Um das zu belegen, führte Microsoft bei der Präsentation nicht nur eigene Office-Programme vor, sondern ließ über den Emulator auch die unveränderte Desktop-Version von Adobe Photoshop laufen. Sogar das Windows-10-Spiel World of Tanks Blitz läuft über die Emulation und das zumindest in der gezeigten Szene sehr flüssig. Normalerweise haben Emulatoren gerade bei der Umsetzung von schneller Grafik Probleme, doch das scheint bei der Windows-10-Emulation nicht der Fall zu sein.

Vorgeführt auf einem Snapdragon 820

Noch bemerkenswerter daran ist, dass Microsoft dabei kein exotisches Gerät mit einem unbekannten Qualcomm-Prozessor verwendete, sondern einen in vielen High-End-Smartphones schon länger erhältlichen Snapdragon 820. Allerdings werden Geräte mit der offiziellen Unterstützung von Windows 10 wohl auf den neueren Snapdragon 835 setzen, der erst in der zweiten Jahreshälfte 2017 erwartet wird. Eventuell wird Microsoft dann auch das lange erwartete Surface Phone vorstellen, komplett mit Windows 10 in der Desktop-Version. Aktuell nennt Microsoft Smartphones mit dieser Emulation »Cellular PCs«.

Quelle: Microsoft