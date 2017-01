Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Windows 10 - Neuer Acrylic-Look, Dell bestätigt Termin für Creators Update

Microsoft arbeitet an einer überarbeiteten Benutzeroberfläche für Windows 10, die auf neue Animationen und Glas-Effekte setzt und so etwas an Aero Glass aus Windows 7 erinnert.

Von Georg Wieselsberger |