Valve hat die Liste mit Software erweitert, die im Konflikt mit Valve Anti-Cheat steht. Zu CCleaner und Powershell kommen jetzt auch Steam Idler, mit denen sich Sammelkarten erschleichen lassen.

Von Stefan Köhler |

Steam-Sammelkarten generieren, ohne selbst spielen zu müssen. Das geht mit einem Steam Idler, die Software steht aber ab sofort mit VAC in Konflikt.

Wer einen Steam Idler verwendet, sollte in Zukunft keine Spiele mit VAC-Unterstützung anmachen. Valves Anti-Cheat-Software verträgt sich ab sofort nicht mehr mit den Programmen, wie User des Steam-Subreddits berichten. Mehr dazu auf der offiziellen Support-Webseite Valves.

Nutzer von Steam Idler müssen in Spielen wie Dota 2 oder Counter-Strike: Global Offensive also mit Verbindungsabbrüchen rechnen, teilweise kann eine Verbindung mit VAC-geschützten Servern gleich gar nicht aufgebaut werden. Zu beachten gilt, dass VAC nur Fehlermeldungen produzieren und Verbindungen abbrechen wird. Mit einem Bann muss niemand rechnen. Für Spiele ohne VAC-Schutz ändert sich nichts.

Was sind Steam Idler?

Was ist ein Steam Idler? Dabei handelt es sich um Software von Drittanbietern, mit der ohne aktives Spielen Steam-Sammelkarten verdient werden können. Spieler konnten als bis jetzt beispielsweise CS:GO spielen und nebenbei per Steam Idler in anderen Titeln Sammelkarten erschleichen. Dafür müssen die Spiele mit Steam-Sammelkarten noch nicht einmal installiert sein, nur der Besitz der Spiele ist notwendig. Ebenfalls im Konflikt mit VAC steht Software wie CCleaner und sogar Microsoft Powershell.

Natürlich sind auch DLL-Injektoren und Cheat Engines verboten. Dass die Verwendung dieser Software aber nicht nur Fehlermeldungen produziert, sondern gleich zu VAC-Bans führen kann, sollte allen Nutzern klar sein.