Valve hat die 100 umsatzstärksten Steam-Spiele des Jahres 2016 bekannt gegeben. Alleine unter den Top 24 gibt es einige Überraschungen.

Von Tobias Ritter |

No Man's Sky musste nach seinem Launch einiges an Kritik einstecken. Dennoch gehört das Weltraum-Erkundungsspiel zu den umsatzstärksten Steam-Titeln 2016.

Relativ überraschend hat Valve zum Jahresbeginn 2017 eine Liste der 100 umsatzstärksten Spiele des Jahres 2016 veröffentlicht.

Die Auflistung besteht aus insgesamt 100 Titeln in nur zum Teil geordneter Reihenfolge. Die Aufteilung erfolgt abgestuft in die Kategorien Platin, Gold, Silber und Bronze - welche Umsatzvoraussetzungen ein Spiel erfüllen muss, um gelistet zu werden, verrät Valve allerdings nicht.

Bestseller 2016 - Top 24

Platin:

Gold:

Dass sich in der Liste auch eine Free2Play-Titel wiederfinden, erklärt dich übrigens durch den Umsatz, den sie etwa durch den Verkauf von Zusatzinhalten oder Mikrotransaktionen erzielt haben.

Einige Überraschungen

Auch ohne konkrete Umsatzzahlen und eine komplette Rangordnung birgt die Liste einige Überraschungen. So setzt sich etwa das viel kritisierte No Man's Sky in den Top 12 der Auflistung fest. Und auch XCOM 2 hat sicher nicht jeder in der Spitzengruppe erwartet.

Ebenfalls unerwartet dürfte wohl die Einordnung von Warframe in die Top 24 sein.

Auch für DayZ scheinen sich trotz aller Kritik am angeblich langsamen Entwicklungsfortschritt immer noch viele Spieler zu interessieren: Das Online-Zombie-Survival-Spiel landet immerhin in der Bronze-Kategorie (Plätze 41-100).

Rabatte auf fast alle Top-100-Spiele

Im Rahmen des nur noch wenige Stunden laufenden Winter-Sale auf Steam sind übrigens fast alle der Top-100-Titel im Preis reduziert. Die Angebotsspanne reicht dabei von Preisnachlässen ab 15 Prozent bis hin zu 75 Prozent.

