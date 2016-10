Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Steam-Charts - Civilization 6 dominiert weiter

Auf vier Einträge in der Vorwoche folgen diesmal immerhin noch zwei: Civilization 6 macht es sich weiter an der Spitze der Steam-Verkaufscharts bequem. Ein skurriles Indie-Phänomen schafft es ebenfalls in die Topliste.

Von Tobias Ritter |