Rätsel in Spielen - Die Erben der Sphinx

Rosige Zeiten für Denksportler und Rätselfans: Mit Spielen wie The Turing Test, The Witness oder Portal hat die digitale Knobelei in den letzten Jahren ihren Höhepunkt erreicht, während klassische Abenteuer wie Daedalics Deponia-Reihe die Tradition pflegen. Doch welche Mechanismen machen diese Titel so erfolgreich? Wir wagen uns ins Labyrinth der Mysterien.

Von Benedikt Plass-Fleßenkämper |