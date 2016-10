Cheater in GTA Online - Betrug unter Gangstern

Cheater und Modder terrorisieren Los Santos: Viele Spieler beschweren sich bei GameStar über Problemen mit Betrügern in der Welt von GTA Online. Sie werfen dem Entwickler Rockstar vor, die Kontrolle über die Situation verloren zu haben und wahllos Spieler zu bannen. Ein genauer Blick in die Welt von GTA Online zeigt, warum das Problem mit Cheatern hausgemacht ist, und warum unterschiedliche Philosophien eine wichtige Rolle in der Community spielen.

Von David Gillengerten