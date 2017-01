Spielen in der Steinzeit :

Diskettenlocher, Speichermanager, Codewheels: Junge Spieler wissen gar nicht, was ihnen erspart geblieben ist.

Von Heinrich Lenhardt |

Die Jugend von heute hat leichtes Spiel. Früher mussten wir nicht nur auf dem Schulweg drei Achttausender überqueren und mit ausgewachsenen Bären um unser Abendbrot ringen. Wir löcherten auch Datenträger, klemmten Telefonhörer in Datengeräuschmaschinen oder absolvierten Kopierschutz-Sehtests. GameStar erinnert an zehn Erscheinungen, die inzwischen aus dem Spieleralltag verschwunden sind.

1. Diskettenlocher: Mut zur Lücke

Mitte der Achtzigerjahre konfrontierte der Commodore-64-Softwareboom engagierte Spielesammler mit einem Platzproblem. Kontakte zur nicht unbedingt legalen, aber ausgesprochen regen Tauschszene sorgten für eine Flut an Spielen, die ja irgendwo hin kopiert werden mussten. Und das konnte für einen taschengeldabhängigen Jugendlichen richtig ins Geld gehen: Ein Zehnerpack Billigdisketten kostete 20 bis 30 Mark, für Markenware konnte man noch deutlich mehr ausgeben.

Diskettenlocher gehörten zum Angebot vieler Versandhändler, wie dieser Anzeigenausschnitt aus 64'er-Magazin 6/1986 zeigt. Doch mit einem einfachen Trick ließ sich beim Commodore 64 die Diskettenkapazität verdoppeln. Einfach eine Kerbe in den linken Plastikrand des Datenträgers stanzen und schon war das 1541-Laufwerk überlistet. Nun konnte man die Diskette umdrehen und auch deren Rückseite beschreiben, wenngleich die Hersteller vor reduzierter Datensicherheit warnten. Viel gefährlicher waren die Versuche ungeschickter Bastler, die Zusatzkerbe anzubringen; waghalsige Bürolocher-Operationen konnten die ganze Diskette unbrauchbar machen.



Aus dieser Not wurde der Diskettenlocher geboren, das begehrteste Accessoire der Saison 1985/86. Der rund 10 Mark teure Kompaktknipser stanzte genau auf der richtigen Höhe in der idealen Tiefe die perfekte Kerbe. So ziemlich jeder Versandhändler dieser Ära bewarb in seinen Anzeigen das unentbehrliche Zubehörteil, das mit dem Niedergang des C64 Anfang der Neunziger von der Bildfläche verschwand.

Zuverlässig knipst der Speziallocher eine Kerbe an die richtige Position, damit der Commodore 64 auch die Diskettenrückseite beschreiben kann. (Foto: Andreas Frank)

2. Boss Key: Tarnen und täuschen

Was tun, wenn wir während der Kernarbeitszeit am Büro-PC spielen und sich plötzlich der direkte Vorgesetzte nähert? Bei neumodischen Multitasking-Betriebssystemen genügt ein geschwindes ALT-Tab, damit statt des verräterischen Spielgeschehens produktive Anwendungssoftware auf dem Monitor erscheint. Doch während der DOS-Ära musste man erst das Spiel verlassen und dann die Tabellenkalkulation starten, was meistens zu lang dauerte, um einer Abmahnung zu entgehen.

?Leather Goddesses of Phobos tut so, als wäre die Infocom-Datenbank Cornerstone auf dem Bildschirm - und bringt eine Menge Gags im Text unter. Die Rettung war der »Boss Key«: Bei Betätigung einer bestimmten Chef-Täuschungstaste zeigte das Spiel eine Bilddatei mit Zahlenkolonnen oder ähnlichen Motiven, die Büro-Arbeit vortäuschten. Sobald die Luft wieder rein war, kehrte man durch erneuten Tastendruck zum Spielgeschehen zurück. Zu den prominentesten Boss-Key-Spielen gehörten die U-Boot-Simulation Gato, das Erotik-Adventure Leisure Suit Larry und die PC-Version des legendären Tüftelspiels Tetris. Als sich Windows Mitte der Neunzigerjahre als Spiele-Betriebssystem etablierte, wurde der Boss Key überflüssig und verschwand von der Feature-Bildfläche.

Allzu genau sollte der Chef lieber nicht hinschauen: Bei Leisure Suit Larry ... ? Bildervergleich vergrößern ... und mit Bosstaste

?... bringt die Bosstasten-Betätigung diese Kondomtyp-Balkengrafik zum Vorschein.



3. Spielelistings: Heißer Tipp

Wer spielen will, muss tippen: Die erste Seite eines in der 64’er-Ausgabe 04/1986 abgedruckten Listings. Schaltete man in den Achtzigern den neu eingekauften Heimcomputer ein, passierten nicht automatisch die Wunderdinge, die einem die Werbung versprochen hatte. Vielmehr blinkte uns ein Cursor ratlos an, der Eingaben in der Programmiersprachen Basic erwartete. Egal ob Commodore 64, Sinclair Spectrum, Atari XL oder Schneider CPC, das im ROM eingebaute Basic gehörte zur Grundausstattung der 8-Bit-Computergeneration.



Statt Spiele selber zu programmieren, konnte man auch einfach Programmlistings abtippen, die in Büchern und Zeitschriften abgedruckt warten. Listings waren gewissermaßen der ausgedruckte Basic-Programmcode eines Spiels; ihn abzutippen, erforderte Zeit und Konzentration - und war noch dazu riskant. Wurde durch Layout- oder Druckfehler auch nur eine Zeile unterschlagen, lief nämlich das ganze Programm nicht. Aber Listings waren der billigste Weg, um Software in den Computer zu bekommen.



Zudem war der Umgang damit lehrreich, durch das Herumspielen an einzelnen Code-Bestandteilen lernte mancher Nachwuchsentwickler programmieren. Dank sinkender Datenträger-Produktionskosten wurden Ende der Achtzigerjahre immer mehr Magazine und Bücher mit Begleitdisketten ausgestattet, die vielen Seiten mit abgedruckten Listings verschwanden.

4. Codewheels: Die Drehscheibe

Beim Codewheel von Monkey Island müssen Piratengesichtshälften zusammengesetzt werden, um dann eine von sieben Jahreszahlen abzulesen. Die Handbuchabfrage ist der Klassiker unter den Kopierschutzmethoden: Wenn ein Programm nur nach Eingabe von Wort X auf Seite Y der Anleitung startet, werden Raubkopierer an der Inbetriebnahme der illegitimen Version gehindert. Handbücher lassen sich dummerweise schnell mal auf den Fotokopierer legen, aber die Duplikation eines Codewheels erfordert größeren Bastelaufwand.



Bei einer solchen der Packung beigefügten Pappscheibe müssen meist zwei Räder in bestimmte Positionen bewegt werden. Ein an einer bestimmten Ausstanzung sichtbares Codewort wird nun eingetippt, um das Programm zu starten. Im Vergleich zu anderen Kopierschutzideen der Achtzigerjahre (siehe »Lenslok«) war das Codewheel weniger lästig und hatte seinen ganz eigenen Charme. So dekodierte man beim Rollenspiel Pool of Radiance geheimnisvolle Ruinen oder erfreute sich an den lustigen Zeichnungen des Piratentests von The Secret of Monkey Island.

Die beiden Scheiben des Codewheels von Pool of Radiance. Durch die Schablonen waren eigenmächtige Duplizierungsversuche mit mehr Aufwand verbunden als bei herkömmlichen Handbuchabfragen.