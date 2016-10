Halloween wird nicht nur hierzulande von Jahr zu Jahr populärer. Auch in Spielen gibt es immer mehr Spezial-Events zum morbiden Fest. Eine Auswahl der Aktionen in World of WarCraft, World of Tanks und Co.

In unserem Halloween-Special stellen wir die spaßigsten Events zum Grusel-Fest vor.

Halloween-Partys in der echten Welt können schnell in Stress ausarten. Man braucht ein passendes Kostüm, muss womöglich selbst eine Party mit Deko und speziell präpariertem Essen organisieren oder sich mit zig anderen Leuten in überfüllten Clubs drängen. Wer da drauf keinen Bock hat oder gern öfter als nur an einem Tag Halloween feiern will, der sollte dieses Jahr in diversen Online-Games auf seine Kosten kommen.

Wir haben hier eine Reihe von Spielen aufgelistet, die alle ein größeres Halloween-Ereignis anbieten, das aus mehr als nur ein paar neuen Skins im Shop besteht. Viel Spaß und Happy Halloween!

Guild Wars 2 - Die Königin aller Halloween-Events

Guild Wars 2 kleckert an Halloween nicht, es klotzt! Denn die Entwickler bei Arenanet haben das Halloween-Fest schon seit dem allerersten Guild Wars fest in der Geschichte des Spiels verankert. Denn jedes Jahr kehrt der irre König Thron als kürbisköpfiges Phantom aus der Geisterwelt zurück, um seine früheren Untertanen zu piesacken. Der ehemalige Herrscher von Kryta war ein grausamer Despot und um ihn zu besänftigen, feiert man in Guild Wars 2 eben jedes Jahr ein Fest.

Guild Wars 2 bringt zu Halloween ein verteufelt hartes Sprungpuzzle!

Dabei gibt es vor allem kistenweise pappsüßes Candy-Corn, eine besondere Halloween-Spezialität, die uns einen Geschwindigkeitsschub verleiht, in übermäßigen Mengen jedoch zu akutem Brechreiz führt! Doch Halloween ist in Guild Wars 2 nicht nur lustiges Süßigkeiten essen und wieder auskotzen. Vielmehr kommt der schon erwähnte irre König ab und zu vorbei und treibt seine Späße. Außerdem gibt es spezielle Labyrinth-Instanzen voller Monster und ein extrem schweres Sprungrätsel um einen zerfallenden Uhrturm. Freilich dürfen auch gruselige neue Skins im Shop nicht fehlen. Der schaurige Spaß ist bereits seit dem 18. Oktober im Gange.

World of Warcraft - Schlotternächte sind lang

Auch Blizzards Erfolgs-MMORPG World of Warcraft lässt sich zu Halloween nicht lumpen und hat - wie Guild Wars 2 - das Halloween-Fest in die Story des Spiels integriert. Daher feiern die Bewohner von Azeroth die so genannten Schlotternächte. Eigentlich handelt es sich dabei um ein Fest, das die Vergessenen feiern, um an ihre Befreiung von der Geisel zu erinnert, aber mittlerweile hat sich die Party auch bei andere Völkern etabliert.

In World of Warcraft warten die Schlotternächte.

Höhepunkt der Schlotternächte sind die Verbrennungen von Weidenpuppen, die von niemandem geringeren als dem Worgen-Werwolf Genn Graumähne bei der Allianz oder der Banshee-Königin Sylvanas auf Horden-Seite durchgeführt werden. Dazu gibt es coole Kostüme, spezielle Events und Bonbons für alle!

The Elder Scrolls Online - Einmal selbst ein Monster sein!

In The Elder Scrolls Online können wir Katzen, Orcs, Echsen und Elfen spielen, aber kein Zombies! Zumindest nicht außerhalb der unheimlichen Hexennächte, denn in jener Zeit wird Tamriel von finsteren Phänomenen heimgesucht. Daher erwartet jeden, der sich im Item-Shop eine kostenlose Flöte besorgt, ein unheimliches Schicksal, sofern er auf dem Instrument eine schaurige Melodie anstimmt.

The Elder Scrolls Online bietet uns das gruselige Hexenfest.

Diese beschwört nämlich die Hexenmutter persönlich und wer ihre Aufgaben erfüllt, erhält zum Dank einen Kessel, mit dem man sich in ein gruseliges Ungetüm verwandeln kann. In dieser neuen Gestalt können wir dann Tamriel unsicher machen, andere Monster verkloppen oder unsere unbedarften Mitspieler gehörig erschrecken.

Overwatch - PvE zu Halloween

Blizzards Hero-Shooter Overwatch feiert heuer sein erstes Halloween und nachdem schon im Voraus klar war, dass es neue Skins geben wird, haben wir nicht mit dem extrem spaßigen neuen Spielmodus »Dr. Junkensteins Rache« gerechnet. Darin kämpfen wir mit einem von vier Helden - es gibt nur McCree, Soldier: 76, Ana und Hanzo - gegen Welle um Welle von mechanischen Zombies des irren Dr. Junkenstein (eigentlich Junkrat).

Hexen-Mercy gehört zu den begehrtesten Skins im Overwatch Halloween-Event 2016.

Als weitere Bosse kommen noch »Junkensteins Monster« (Roadhog), der »Seelenernter« (Reaper) sowie die fiese »Hexe« (Mercy) hinzu. Während des Events können wir aus allen Lootboxen spezielle Halloween-Skins, Emotes und Posen ziehen. Diese gibt es auch für den dreifachen Preis in Credits.

WildStar - Schatten Jack und Housing-Spaß

In WildStar können wir uns besonders prächtige und abgedrehte Häuser bauen, daher liegt es nahe, dass wir in Carbines verrücktem MMORPG auch von Haus zu Haus ziehen um »Süßes oder Saures« zu erbetteln. Die Häuser können wir dazu mit spezieller Halloween-Deko aufmotzen und so wie im echten Leben unsere gemütliche Butze in ein gruseliges Halloween-Spukhaus verwandeln.

WildStar bietet Halloween und Housing auf einmal!

Doch damit nicht genug, auch in WildStar ist das Halloween-Fest als Schattennacht in der Hintergrundgeschichte verwurzelt. Daher finden in den Hauptstädten bestimmte Fest-Events statt und wer mag, kann sich gar in das schaurige Kaff »Stummbühl« wagen, wo gar gräuliche Dinge vor sich gehen! Außerdem gibt es gruselige Kostüme, Emotes und sogar Hoverboard-Skins.