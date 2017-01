Diese 10 Titel haben das vergangene Spielejahr nicht überlebt. Und sind teils eh nie fertig geworden.

Von Dimitry Halley |

Ruhet in Frieden: Diese Spiele haben es 2016 nicht geschafft.

2016 war in vielen Bereichen kein leichtes Jahr. Auch in der Spielebranche gab's durchaus Tumult. Die Verkäufe großer Triple-A-Titel blieben im Einzelhandel häufig hinter den Erwartungen zurück, von Squadron 42 ist noch immer nichts erschienen, Hoffnungsträger No Man's Sky entpuppte sich als Community-Fiasko - und es sind auch so einige Spiele eingestellt worden.

Die folgenden 10 Titel stellten 2016 den aktiven Dienst ein - oder haben es gar nicht erst in den aktiven Dienst geschafft, weil die Entwicklung gestoppt wurde. Dabei beschränken wir uns auf prominente Beispiele, Ergänzungen in den Kommentaren sind natürlich herzlich willkommen.

Everquest Next

Einer der größten MMORPG-Hoffnungsträger ist 2016 gestorben. Everquest Next sollte der dritte Teil der legendären Everquest-Reihe werden, und damit eine Serie fortsetzen, die dem Genre einst maßgeblich zu Größe verhalf. Doch nach drei Jahren Entwicklungszeit wurde das Projekt eingestellt - laut Entwicklerfirma Daybreak Games habe man sich schlicht massiv übernommen. Allein bei der komplexen KI habe man sich schon völlig verrannt.

Andere Stimmen, unter anderem die eines ehemaligen Projektleiters, sprechen von internen Differenzen, die dem Spiel letztlich den Wind aus den Segeln genommen haben. So oder so kann man festhalten: Everquest Next ist an den Umständen gescheitert. Aber zumindest bleiben den Hardcore-Fans ja die bisherigen Teile, im Besonderen Everquest 2, nach wie vor erhalten.