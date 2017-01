Das neue Kino-Jahr beginnt mit gleich mehreren Action-Krachern. Wir stellen die Highlights des Monats inklusive Trailer zu Passengers, The Great Wall, xXx 3, Resident Evil 6 und einige mehr vor.

Welche Filme kommen im Januar 2017 ins Kino? Wir liefern einen Überblick der Filmstarts des Monats.

Gleich zu Beginn des Jahres 2017 geht es für Filmfans ationreich und spektakulär weiter: Der Science-Fiction-Actioner Passengers mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt verloren im All, Matt Damon kämpft in Great Wall gegen Monster, während Vin Diesel als Xander Cage im Action-Kracher xXx 3 mit dem Motorrad surfen geht und Milla Jovovich in Resident Evil 6 den finalen Kampf gegen Zombies und Untote aufnimmt. Wir zeigen hier die besten Filmstarts des Monats inklusive Trailer.

Eine komplette Übersicht der Starttermine für den Monat Januar mit weiteren Informationen zu den einzelnen Filmen findet ihr auf unserer Partnerseite Filmstarts.de

Kinofilme im Januar 2017

Passengers

Kinostart: 05.01.

Im Science-Fiction-Film befinden sich Jennifer Lawrence (Tribute von Panem) und Chris Pratt (Guardians of the Galaxy) als Passagiere an Bord eines Raumschiffs auf dem Weg zu einem neuen Leben auf einem weit entfernten Planeten. Als sie aus noch unbekannten Gründen rund 90 Jahre zu früh aus ihrem Kälteschlaf erwachen, sind sie allein an Bord des Raumschiffs Avalon. Während sie der Sache auf den Grund gehen, warum ausgerechnet sie zu früh aufgeweckt wurden und warum sie nicht mehr zurück in den Tiefschlaf können, kommen sie sich näher. Doch schon bald kündigt sich eine neue Katastrophe an und es liegt einzig an ihnen, das Raumschiff und seine mehr als 5.000 weiteren Passagiere vor einer Katastrophe zu retten.

Regie: Morten Tyldum (The Imitation Game).

Schauspieler: Jennifer Lawrence (Tribute von Panem), Chris Pratt (Guardians of the Galaxy), Michael Sheen (Masters of Sex) und Laurence Fishburne (Matrix).

The Great Wall

Kinostart: 12.01.

Im bildgewaltigen Action-Spektakel über die Legende der Chinesischen Mauer reist Matt Damon im 15. Jahrhundert als William Garin nach China um Handel zu betreiben. Schon bald wird er wegen angeblichen Diebstahl verhaftet und ihm droht die Todesstrafe, während sich die kaiserliche Armee auf einen Krieg vorbereitet. William Garin kann mit Waffen geschickt umgehen und bietet seine Dienste als Söldner für die bevorstehende Schlacht an. Doch was er an der Mauer erwartet, übertrifft seine bisherige Vorstellungskraft.

Regie: Yimou Zhang (Hero, House of Flying Daggers)

Schauspieler: Matt Damon (Jason Bourne), Willem Dafoe (Platoon), Andy Lau (Infernal Affairs), Pedro Pascal (Game Of Thrones), Jing Tian (Kong: Skull Island).

Hell or High Water

Kinostart: 12.01.

Im Western-Thriller werden Chris Pine und Ben Foster als knallharte Brüder zu Bankräubern. Tanner Howard (Ben Foster) ist ein hitzköpfiger Kleinkrimineller, der nach einer Haftstrafe nach Hause kommt um festzustellen, dass seine elterliche Farm in Texas hochverschuldet ist und kurz vor der Zwangsversteigerung steht. Mit seinem jüngeren Bruder Toby (Chris Pine) plant er sich an den Banken zu rächen, die dafür verantwortlich sind. Gemeinsam ziehen die Brüder als Bankräuber eine blutige Spur quer durchs Land und ziehen die Aufmerksamkeit des gnadenlosen Sheriffs Marcus Hamilton (Jeff Bridges) auf sich, der alles daran setzt, sie dingfest zu machen.

Regie: David Mackenzie (Hallam Foe)Schauspieler: Ben Foster (Lone Survivor), Chris Pine (Star Trek: Beyond) und Jeff Bridges (True Grit).

xXx: Die Rückkehr von Xander Cage

Kinostart: 19.01.

Vin Diesel meldet sich als Xander Cage im dritten Teil der Action-Filmreihe mit vielen spektakulären Action-Szenen zurück. Der für totgelaubte Extrem-Sportler kehrt aus seinem selbstauferlegten Exil zurück, um erneut als Geheimagent für die US-Regierung einen gefährlichen Auftrag anzunehmen. Er soll mit einem neuen Team eine zerstörerische Waffe namens Die Büchse der Pandora finden, bevor sie in die Hände der Gegner fällt. Dazu gehört auch Xiang (Donnie Yen) und seine Schergen, die alles daran setzen, die mächtige Waffe in ihren Besitz zu bringen. Dabei kommt Xander Cage einer Verschwörung auf die Spur, die bis in die höchsten Kreise führt.

Regie: D.J. Caruso (Disturbia, Eagle Eye)

Schauspieler: Vin Diesel (Fast & Furious), Nina Dobrev (The Vampire Diaries), Samuel L. Jackson (Kingsman: The Secret Service), Donnie Yen (Ip Man, Star Wars: Rogue One), Ruby Rose (Orange Is the New Black) und Toni Collette (Sixth Sense).

Resident Evil: The Final Chapter

Kinostart: 26.01.

Die Zombie-Apokalypse mit Milla Jovovich nach der erfolgreichen Videospielreihe findet im sechsten Teil ihr Ende. Zum großen Finale kehrt Alice dorthin zurück, wo alles begann: Racoon City. Im Kampf gegen Zombies, Untote und Monster stellt sie sich mit eine Gruppe Gleichgesinnter der skrupellosen Umbrella Corporation, die ihre Truppen gegen die letzten Überlebenden der Zombie-Apokalypse versammelt, um sie auszulöschen. Die alles entscheidende Schlacht beginnt.

Regie: Paul W. S. Anderson (Resident Evil)

Schauspieler: Milla Jovovich (Resident Evil), Iain Glen (Game of Thrones), Shawn Roberts (Resident Evil), Ali Larter (Heroes) und Ruby Rose (xXx 3).

Hacksaw Ridge

Kinostart: 26.01.

Regisseur Mel Gibson inszeniert den Kriegsfilm nach einer wahren Begebenheit über einen ungewöhnlichen US-Soldaten, der für seine Heldentaten während des Zweiten Weltkriegs Geschichte schrieb: Desmond Doss (Andrew Garfield) zieht als Soldat in den Krieg, verweigert jedoch den Dienst an der Waffe. Dennoch kämpft an der Seite seiner Kameraden und riskiert alles, um sich bis zur völligen Erschöpfung für das Leben seiner verwundeten Kameraden einzusetzen. Anfangs begegnet man ihm mit Misstrauen und Verachtung aus den eigenen Reihen, doch er setzt sich unerschrocken für seine Prinzipien ein und rettet unzähligen Männern das Leben.

Regie: Mel Gibson (Lethal Weapon, Braveheart)

Schauspieler: Andrew Garfield (Amazing Spider-Man), Vince Vaughn (True Detective), Sam Worthington (Avatar), Teresa Palmer (Warm Bodies) und Hugo Weaving (Herr der Ringe, Hobbit).

Split

Kinostart: 26.01.

Im Horror-Thriller stellt James McAvoy (X-Men) den Psychopathen Kevin mit unglaublich 23 verschiedenen Persönlichkeiten dar. Während Kevin bei der Psychiaterin Dr. Fletcher (Betty Buckley) in Behandlung ist, hat er ein dunkles Geheimnis: Er entführt junge Frauen und sperrt sie in ein dunkles Verlies ein. Casey (Anya Taylor-Joy) gehört zu seinen Opfern und versucht zu ihm durchzudringen. Doch dann lernt sie seine schlimmste Seite kennen: Das Biest.

Regie: M. Night Shyamalan (Sixth Sense, The Visit)

Schauspieler: James McAvoy (X-Men), Anya Taylor-Joy (Das Morgan Projekt) und Betty Buckley (Oz - Hölle hinter Gittern).