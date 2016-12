Frohe Weihnachten. Zum Fest machen wir das Weihnachtsfilme-Quiz und wollen wissen, in welchen Filmen haben Sie diese Weihnachtsmänner gesehen?

Welcher Weihnachtsmann hat in welchem Film mitgespielt? Machen Sie mit beim Weihnachts-Quiz.

Ho! Ho! Ho! Zu Weihnachten dürfen auch so manche Filmklassiker nicht fehlen. Doch wer erkennt, welcher Weihnachtsmann in welchem Film mitgespielt hat und welcher Schauspieler in dem bekannten Kostüm steckt? Hier zeigt sich, wer sich wirklich mit Weihnachtsfilmen auskennt. Viel Erfolg!

Die Auflösung gibt es immer unterhalb des Bildes im Spoiler-Kasten.

Ed Asner als Weihnachtsmann in Buddy - Der Weihnachtself

Billy Bob Thornton als Weihnachtsmann in Bad Santa

Richard Attenborough als Weihnachtsmann in Das Wunder von Manhatten

James Cosmo als Weihnachtsmann in Die Chroniken von Narnia

Tim Allen als Weihnachtsmann in Santa Clause - Eine schöne Bescherung

Jim Belushi als Weihnachtsmann in Versprochen ist versprochen

Dan Aykroyd als Weihnachtsmann in Die Glücksritter

Jeff Gillen als Weihnachtsmann in Fröhliche Weihnachten

Tom Hanks (Stimme) als Weihnachtsmann in Der Polarexpress

Patton Oswalt als Weihnachtsmann in Harold & Kumar - Alle Jahre wieder

Paul Giamatti als Weihnachtsmann in Die Gebrüder Weihnachtsmann

Charles Dierkop als Weihnachtsmann in Stille Nacht - Horror Nacht

Ken Hudson Campbell als Weihnachtsmann in Kevin - Allein zu Haus

Darkin Matthews als Weihnachtsmann in The Big Bang Theory