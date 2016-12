Weihnachten steht vor der Tür. Wer es auch in seinen PC-Spielen winterlich haben möchte, ist hier genau richtig. Zum Fest der Liebe haben wir für Sie die besten Weihnachts-DLCs und -Levels zusammengestellt.

Von Michael Herold |

Alle Jahre wieder weihnachtet es auch in PC-Spielen.

Weihnachten in Videospielen, das bedeutet schöne Schneelandschaften, lustige Kostüme und allzu oft einen Weihnachtsmann in Not. Viele Spiele lassen es sich heutzutage nicht mehr nehmen, pünktlich zur Winterzeit einen Weihnachts-DLC oder -Level rauszubringen.

Von einfachen Kostümpaketen bis hin zu kompletten Weihnachts-Missionen lassen sich Entwickler alles Mögliche einfallen, um das Fest der Liebe zu zelebrieren. In welchen Spielen es besonders weihnachtet, haben wir für Sie in unserer Liste zusammengefasst.

Natürlich gibt es auch viele zeitlich begrenzte Weihnachts-Events in Videospielen. Wie zum Beispiel in GTA Online, wo im Rahmen des Festive-Surprise-Events für kurze Zeit spezielle Klamotten, Accessoires und Dekorationen verfügbar sind. In unserer Liste haben wir uns aber eher auf Inhalte konzentriert, die nicht nur über die Feiertage, sondern langfristig zur Verfügung stehen.

Mehr dazu: Weihnachten in MMOs - In diesen Online-Rollenspielen weihnachtet es sehr!

Schreiben Sie uns gerne, welche Weihnachts-Levels und-DLCs Ihnen am besten gefallen, egal ob sie hier in der Liste dabei sind oder auch nicht.

Hitman - Holiday Hoarders

Der kostenlose Weihnachts-DLC namens Holiday Hoarders für das Episodenspiel Hitman sorgt für ordentliche Weihnachtsstimmung. Darin enthalten ist eine neue Mission, die uns als Agent 47 zurück auf eine Modenschau nach Paris schickt, wo bereits die erste Mission des Hauptspiels stattfand.

Diesmal ist der Schauplatz aber weihnachtlich umdekoriert, weswegen überall Weihnachtsbäume und einsammelbare Geschenke herumstehen. Um nicht aufzufallen können wir uns sogar als Weihnachtsmann verkleiden.

Unsere Aufgabe ist nun die beiden Diebe Harry »Smokey« Bagnato und Marv »Slick« Gonif zur Strecke zu bringen. Ganz recht, das sind die Schurken aus dem Film Kevin allein zu Haus, die auch im Spiel von Joe Pesci und Daniel Stern verkörpert werden.

Saints Row 4 - How the Saints Save Christmas

Als im Open-World-Shooter Saints Row 4 der Nikolaus in einer virtuellen Weihnachts-Version der Stadt Steelport festhängt, müssen die Third Street Saints eingreifen.

Im vier Euro teuren »How the Saints Save Christmas«-DLC müssen wir als Boss der Saints also nicht nur den Weihnachtsmann, sondern gleich das ganze Weihnachtsfest retten. Dabei bekämpfen wir Lebkuchen-Männer und Nussknacker und bekommen nebenbei von unseren Gangmitgliedern die Bedeutung des Fests der Liebe erklärt.

Borderlands 2 - How Marcus Saved Mercenary Day

Mit dem dritten Kopfgeldjäger-DLC geht es bei »Marcus Saved Mercenary Day« auch im Shooter-Rollenspiel Borderlands 2 weihnachtlich zu, und das für gerade einmal 3 Euro. Vorausgesetzt man kann es überhaupt noch weihnachtlich nennen, mit Bazillionen Waffen gegen Schnee-Zwerge, Schnee-Banditen und Schneemänner im neuen Gebiet Frost Bottom zu kämpfen.

Grund dafür gibt es jedenfalls genug: Dem kauzigen Waffenhändler Marcus wurde eine komplette Zug-Ladung Waffen gestohlen. Die Kammerjäger müssen danach suchen und unterwegs den grimmigen Schneemann Mister Tinder Snowflake von Eis zu Wasser verarbeiten.

Street Fighter 5 - 2016 Holiday Pack

Auch das Beat 'em up Street Fighter 5 bekommt einen Weihnachts-DLC verpasst. Im Holiday Pack 2016 enthalten ist die Holiday New York Stage, dank der wir uns nun direkt unterm Weihnachtsbaum prügeln können.

Außerdem enthalten sind 6 weihnachtliche Kostüme für die Kämpfer Ken, Zangief, R. Mika, Laura, Karin und Juri. Das Kostümpaket kostet allerdings 20 Euro im Steamstore und ist nur noch bis zum 17. Januar erhältlich. Wer also im Santa-Claus-Kostüm kämpfen will, sollte sich beeilen.