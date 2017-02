Lead Designer ist Tim Stellmach und Studio CEO Paul Neurath. Beide sind Branchen-Veteranen und haben bei Looking Glass Studios am ersten System Shock gearbeitet. Zudem hat die kreative Leitung Warren Spector übernommen, ebenfalls ein sehr erfahrener Entwickler der maßgeblich am ersten System Shock und Deus Ex beteiligt war. Terri Brosius ist erneut die Stimme der bösen KI Shodan.

Am Kickstarter-Projekt sind ebenfalls ehemalige System-Shock-Entwickler beteiligt: Unter anderem der Concept Artist Robb Waters, der sich für System Shock und Bioshock verantwortlich zeigte. Auch Terri Brosius wirkt wie bei System Shock 3 als Shodan-Stimme mit neuen Audioaufnahmen mit. Prominent ist außerdem Chris Avellone. Den Designer kennt man für klassische Rollenspiele wie Baldur's Gate oder Pillars of Eternity.