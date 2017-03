Im März geht es mit gleich mehreren Action-Krachern im Kino weiter. Wir stellen die Film-Highlights des Monats inklusive Trailer zu Wolverine 3, Kong: Skull Island, Power Rangers, Ghost in the Shell und viele mehr vor.

Welche Filme kommen im März ins Kino? Wir liefern einen Überblick der Filmstarts des Monats.

Der März bietet für alle Filmfans vor allem Action pur an, sei es in Hugh Jackmans Abschiedsvorstellung als X-Men Mutant im dritten Wolverine-Film, oder ein gigantischer King Kong stapft über die große Leinwand. Die neuen Power Rangers legen sich mit Rita Repulsa und ihrer Alien-Armee an und Scarlett Johansson kämpft als Cyborg Major in der Manga-Verfilmung Ghost in the Shell gegen einen Hacker. Weniger actionreich, dafür ein Kinovergnügen für große und kleine Zuschauer ist Disneys Neuverfilmung Die Schöne und das Biest mit Harry-Potter-Star Emma Wattson als bezaubernde Belle. Wir zeigen hier die besten Filmstarts des Monats inklusive Trailer.

Kinofilme im März 2017

Logan - The Wolverine

Kinostart: 02.03.

Wolverine-Star Hugh Jackman gibt im dritten Solo-Film seinen Abschied als X-Men Mutant nach über 17 Jahren und neun Filmen: Dementsprechend düster und sehr viel brutaler fällt die Comic-Verfilmung aus. In einer nahen Zukunft lebt ein gebrochener Logan zurückgezogen und hat inzwischen sein Mutanten-Dasein als Wolverine hinter sich gelassen. Doch dann bringt der gesundheitlich angeschlagene Professor X ein kleines Mädchen zu Logan, dass dringend Hilfe braucht, denn skrupelose Gegner sind hinter der Mutantin X-23 mit ähnlichen Klauen wie Wolverine her.

Regie: James Mangold (Wolverine: Weg des Kriegers)Schauspieler: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Newcomerin Dafne Keen, Stephen Merchant als Mutant Caliban, Boyd Holbrook als Cyborg Donald Pierce und Richard E. Grant (Dracula) als Dr. Zander Rice.

Kong: Skull Island

Kinostart: 09.03.

Als im Pazifik eine unbekannte Insel entdeckt wird, begibt sich ein Team aus Wissenschaftlern, Soldaten und Abenteurern auf eine Expeditionstour. Jedoch müssen sie schon bald feststellen, dass die paradiesische Insel nicht nur Naturschönheiten bietet, sondern die Heimat des gigantischen King Kong ist. Doch der Riesenaffe ist nicht das einzige Monster auf der Insel und schon bald legen sich die Eindringlinge mit Riesenspinnen und Dino-Monstern an.

Regie: Jordan Vogt-Roberts

Schauspieler: Tom Hiddleston (Thor), Brie Larson (Raum), Corey Hawkins (The Walking Dead), Toby Kebbell (Black Mirror), John C. Reilly (Guardians of the Galaxy) und John Goodman (10 Cloverfield Lane).

Disneys Die Schöne und das Biest

Kinostart: 16.03.

Disney legt seinen erfolgreichen Trickfilmklassiker aus dem Jahr 1991 neu auf. Darin schlüpft Harry-Potter-Star Emma Watson in die Rolle der Belle und stellte bereits in den ersten Trailern ihr Gesangstalent eindrucksvoll unter Beweis. Mit ihrem Vater Maurice (Kevin Kline) lebt Belle glücklich im Dorf, doch als er in die Fänge eines Ungeheuers (Dan Stevens) gerät, nimmt Belle an seiner Stelle die Dienste im Schloss an. In dem verwunschenen Schloss freundet sie sich mit den seltsamen Bewohnern an und entdeckt das wahre Wesen des Biest.

Regie: Bill Condon (Twilight-Saga)

Schauspieler: Emma Watson (Belle), Dan Stevens (Biest), Luke Evans (Gaston), Kevin Kline (Maurice), Ewan McGregor (Lumière), Stanley Tucci (Cadenza), Ian McKellen (Von Unruh) und Emma Thompson (Madame Pottine).