Das Entwicklerstudio hinter Adrift hat dicht gemacht. Einer der bekannteren Entwickler, Adam Orth, hat sich mittlerweile einem anderen Virtual-Reality-Start-up angeschlossen.

Von Tobias Ritter |

Am 31. Dezember 2016 veröffentlichte das Entwicklerstudio Three One Zero auf Twitter die vielsagende Nachricht »Signing off...« - blieb weitere Erklärungen jedoch schuldig.

Was sich damals bereits viele Nutzer denken konnten, ist nun Gewissheit: Das Unternehmen hat sich aus der Branche verabschiedet und seine Pforten geschlossen. In der Status-Meldung auf Twitter findet sich die etwas schwermütige Nachricht »2013-2017 R.I.P. Creators of #ADR1FT«.

Adam Orth mit neuem Virtual-Reality-Projekt

Gegenüber der englischsprachigen Webseite VentureBeat erklärte sich dann kürzlich auch noch Adam Orth. Der Spielentwickler, nach einer unbedachten Always-Online-Äußerung einst bei Microsoft in Ungnade gefallen und später offenbar gefeuert, ist eigenen Angaben mittlerweile beim Virtual-Realiyt-Start-up First Contact untergekommen.

Dort arbeitet er gemeinsam mit anderen Branchen-Veteranen, die früher unter anderem bei Blizzard und Infinity Ward angestellt waren, an neuen VR-Erfahrungen.

Wie viel Spiel steckt drin? - Adrift im Test auf GameStar.de