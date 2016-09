Für das putzige Sandbox-MMORPG Albion Online gibt es mit dem Update »Elaine« ein komplett neues Biom namens »Highlands«. Darin erwarten uns neue Artefakte und die mysteriösen Keeper.

Albion Online bekommt im aktuellen Update ein neues Biom, die Highlands.

In Albion Online, dem Sandbox-Online-Rollenspiel von Sandbox Interactive, gibt es ein neues Update namens »Elaine«. Damit öffnet sich für unsere Helden eine völlig neue Region, die »Highlands«. In diesem Biom finden wir malerische Landschaften, in denen immer wieder die Ruinen vergangener Siedlungsversuche zu finden sind.

Dies liegt daran, dass die mysteriösen »Keeper«, ein Volk von Riesen, regelmäßig die Häuser der früheren Siedler zerdeppert haben. Doch jetzt sind ja unsere Helden da und die Keeper sollten sich vorsehen. Außerdem gibt es 28 neue Artefakte, darunter 21 besondere »Hell Artifacts«. Das Update bringt auch zahlreiche Bugfixes und Anpassungen mit sich. Die offiziellen Patch Notes zum Elaine-Update gibt es auf der Homepage von Albion Online.

